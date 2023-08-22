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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Боррель анонсував зустріч щодо миру в Україні на полях саміту Генасамблеї ООН у вересні

Боррель анонсував зустріч щодо миру в Україні на полях саміту Генасамблеї ООН у вересні

22 серпня, 2023 вiвторок
06:00
Світ Жозеп Боррель

У Нью-Йорку під час тижня високого рівня в рамках чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня може відбутися зустріч щодо миру в Україні

Про це заявив у понеділок високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції в Палаці Магдалени в Сантандері, Іспанія, пише Europa Press.

За словами Борреля, робота над підготовкою такої зустрічі нині ведеться. Міжнародна спільнота має чинити тиск на Росію з метою припинення війни, зазначив він.

"Тільки Росія може зупинити війну, Росія її почала, і Росія повинна її закінчити", – додав високий представник ЄС.

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни. 

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня. 

Пізніше, 7 серпня, повідомлялося, що у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення "кризи в Україні" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

У вівторок, 8 серпня, повідомлялося, що Інститут вивчення війни вважає, що саміт у Джидді в Саудівській Аравії показав очевидне посилення розбіжностей між Пекіном і Москвою у питанні врегулювання повномасштабної війни РФ проти України. Проте згодом очільник міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї запевнив свого російського колегу Сергія Лаврова, що Пекін залишається неупередженим щодо війни в Україні.

Також 8 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками українських та іноземних ЗМІ, під час якої розповів про підсумки других консультацій щодо ключових принципів відновлення сталого миру для України, яка відбулася 5–6 серпня у місті Джидда.

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.

ЄС
ООН
Генасамблея ООН
Війна з Росією
Жозеп Боррель
допомога Україні
переговори з РФ
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