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В ОП підбили підсумки саміту в Джидді та розповіли про алгоритм реалізації української Формули миру

8 серпня, 2023 вiвторок
13:11
Новини В ОП підбили підсумки саміту в Джидді

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками українських та іноземних ЗМІ, під час якої розповів про підсумки других консультацій щодо ключових принципів відновлення сталого миру для України, яка відбулася 5–6 серпня у місті Джидда

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

За словами Єрмака, усі присутні представники держав задекларували повну підтримку й повагу незалежності, територіальної цілісності й суверенітету України.

"Усі розуміють необхідність спільного плану цивілізованого світу для припинення цієї війни", – зазначив він.

Зокрема Єрмак також наголосив, що в усіх виступах членів української делегації чітко наголошувалося на необхідності виведення військ РФ з території України, що є одним із пунктів Формули миру.

Крім того, Єрмак зауважив, що зустріч у Джидді представників понад 40 країн без участі Росії стала величезним ударом по кремлівській владі. Тож зараз російське керівництво намагається дезінформувати міжнародну спільноту стосовно результатів цих консультацій.

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Він також додав, що учасники зустрічі в Джидді погодили проведення наступного раунду консультацій. Це підтримали всі сторони.

"Найближчим часом ми проведемо наступну зустріч радників. І будемо поступово рухатися до проведення Глобального саміту миру", – розповів він.

Також Єрмак наголосив на тому, що мирний саміт буде установчим і на ньому має бути ухвалена за основу Формула миру Володимира Зеленського. 

"Після цього лідери держав можуть дати "зелене світло", щоб відбулися окремі міжнародні конференції, саміти, присвячені кожному з пунктів Формули миру", – додав керівник ОП.

Крім того, Єрмак нагадав, що паралельно розпочато переговори із США щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Україні на шляху до НАТО, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.

"Ми також домовилися з усіма країнами, які є підписантами декларації у Вільнюсі та які приєдналися до неї, про початок аналогічних консультацій. Протягом цього чи наступного місяця вони розпочнуться. Ба більше, ми сподіваємося, що перші угоди можуть з’явитися вже до кінця поточного року. Ці гарантії безпеки – як ППО проти майбутньої світової війни", – зазначив він.

В ОП підбили підсумки саміту в Джидді

Фото: Пресслужба Офісу президента України

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни. 

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня. 

Пізніше, 7 серпня, повідомлялося, що у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення "кризи в Україні" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

У вівторок, 8 серпня, повідомлялося, що Інститут вивчення війни вважає, що саміт у Джидді в Саудівській Аравії показав очевидне посилення розбіжностей між Пекіном і Москвою у питанні врегулювання повномасштабної війни РФ проти України.

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.

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