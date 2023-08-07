Українська Формула миру: зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни.

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також залучено додаткові країни Глобального Півдня.

"А головне – проводимо таку зустріч на Близькому Сході, що повністю руйнує наратив Росії про підтримку України виключно країнами Колективного Заходу. Важливо, що це не просто консультації, а чіткий поступ на шляху до поставленої мети: імплементації української Формули миру та її ключових завдань", – написав днями Жовква.

Чому саме Саудівська Аравія?

"Саудівська Аравія вже є лідером в регіоні, вона вже лідирує в арабському світі, а також і в мусульманському світі, але Саудівська Аравія має амбіції бути не лише регіональним, але й світовим гравцем. Такі ж амбіції має і Туреччина", – казав в інтерв'ю Радіо Свобода головний редактор вебресурсу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фраджаллах.

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Зустріч важлива тим, що участь беруть Індонезія, яка теж претендує на лідерство в регіонів, Єгипет – теж один з претендентів, провідна країна арабського світу. Крім того, представники Мексики, Бразилії, Чилі, Індії, Замбії. Присутні були Велика Британія, Південна Африка, Польща, ЄС, навіть Китай, участь якого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав історичною перемогою.

"Це історична перемога. Революції не буде по змісту (китайський представник висловить свою позицію). Але в Росії через сам факт присутності представника Китаю на форумі просто зірве "кришку", – сказав Кулеба в коментарі LB.UA.

До речі, 19 травня цьогоріч у Саудівській Аравії в тій самій Джидді проходив саміт Ліги арабських держав. Тоді саудівський наслідний принц Мухаммед бін Салман запросив президента Зеленського, який представив українську Формулу миру. Нагадаємо, що вона була вперше представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року та складається з 10 пунктів, які, серед іншого, передбачають повне виведення російських військ з усіх окупованих територій України, включно з Кримом, повернення всіх українців, які в полоні РФ, виплату репарацій Росією за завдану руйнацію, а також повоєнну відбудову України.

"Країна, на майданчику, на платформі якої буде підписано мир між Росією та Україною, – ця країна отримає колосальну політичну вагу. І якщо мир буде там підписаний, Саудівська Аравія отримає колосальну вагу, яку з часом зможе конвертувати в інші дивіденди – політичні та економічні", – зазначив Радіо Свобода Мохаммад Фраджаллах.

Чому Росію викинули з-за стола переговорів?

Росію не запросили на зустріч у Саудівській Аравії. Напередодні переговорів у Джидді це трактували як спробу схилити впливових світових гравців саме до українських принципів завершення війни, зокрема Китай та Індію, повідомляло Радіо Свобода.

Відносини Саудівської Аравії та Росії складні та досить неоднозначні, адже обидві країни одночасно партнери й супротивники. Саудівська Аравія зараз купує багато російської нафти за дешевшою ціною, бо їй це вигідно, хоча часто вони конкурують і навіть ворогують, кажуть експерти.

Цікаво, що в останні роки існування СРСР Саудівська Аравія різко збільшила видобуток нафти й завалила світові ринки власною сировиною. Радянський Союз вже не міг заробляти достатньо нафтодоларів, що стало одною з головних причин його занепаду. Власне, тоді араби змогли покалічити радянську економіку, й це допомогло перемогти у Холодній війні.

Такий сценарій може повторитися й зараз: імовірно, Саудівська Аравія вирішила перед тим, як піти на це, останній раз дати шанс дипломатії, щоб Росія пристала на мир, адже вона завжди каже, що хоче цього. Королівський дім хоче переконатися в поширюваному наративі, чи дійсно Путін хоче миру, чи продовжувати знищувати Україну як державу.

До речі, раніше США заявляли, що Росія не братиме участі у Джидді, оскільки не готова до справжньої дипломатії.

Які країни обговорювали Формулу миру Зеленського у Джидді

У саміті щодо обговорення Формули миру в Джидді, Саудівська Аравія, взяли участь понад 40 країн. Як повідомили в Офісі президента України, учасниками стали:

Країни з Європи – ЄС як союз, а також окремо були представлені Болгарія, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція;

Країни з Південної Америки – Аргентина, Бразилія, Чилі;

Країни з Північної Америки – Канада, США;

Країни з Близького Сходу та Азії – Саудівська Аравія, Австралія, Бахрейн, Індія, Йорданія, Катар, Кувейт, Союз Коморських Островів, Китай, Південна Корея, Туреччина, Японія;

2 країни з Африки – Єгипет, Південноафриканська республіка.

Очікування Києва від зустрічі в Джидді та результати переговорів

Напередодні зустріч в Саудівській Аравії заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква зауважив, що за результатами консультацій планується щонайменше: "узгодити філософію 10 пунктів української Формули миру (більшість держав вже висловили свою позитивну оцінку та внесли окремі конструктивні пропозиції, які сприятимуть виробленню єдиного підходу), опрацювати модальності проведення майбутнього Саміту Формули миру на рівні лідерів, зокрема час, місце і порядок денний".

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Крім того, йшлося про те, що українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зможе провести багатосторонні та двосторонні переговори з понад 30 делегаціями провідних країн Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки. Детальніше про результати переговорів розповів Андрій Єрмак у своєму Telegram.

Як інформували в ЗМІ, очікувалося, що за підсумками зустрічі буде підписано документ із загальними принципами розв’язання війни в Україні, які потім дадуть старт мирним переговорам. Але нині такого документу немає.

Видання The New York Times писало, що Україна на зустрічі в Саудівській Аравії зробить новий дипломатичний поштовх, щоб заручитися підтримкою десятків країн, які залишалися осторонь війни. Зустріч у Джидді стане початком ширшої кампанії у найближчі місяці з нарощування дипломатичної сили та подвоєння міжнародних зусиль для ізоляції та послаблення Росії, зауважували автори статті.

Українські та західні офіційні особи намагалися зменшити очікування щодо переговорів 5-6 серпня, підкреслюючи, що вони навряд чи наблизять війну до кінця, і що багато із запрошених країн навряд чи змінять свою позицію. Сполучені Штати, які теж взяли участь, заохочуються тим, що в Джидді очікується присутність таких нейтральних країн, як Індонезія, Індія, Мексика, Чилі та Південна Африка. Усі хочуть, щоб війна закінчилася, враховуючи економічні труднощі, які вона спричинила, але цього може бути недостатньо, щоб змусити їх повернутися проти Москви. А для України це зібрання відбувається у вирішальний момент.

Крім того, у статті зазначається, що хоча Росія та Саудівська Аравія вже давно діють узгоджено в ключових питаннях, пов’язаних з нафтою, у взаємовигідний спосіб, є ознаки того, що їхні давні стосунки можуть перебувати під напругою, оскільки Росія, здається, нещодавно накачала більше нафти, ніж обіцяла. Саме такі тріщини — економічні, культурні чи політичні — українські та західні офіційні особи сподіваються використати на свою користь.

"Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення", – зазначив за підсумками зустрічі глава ОП Андрій Єрмак.

З його слів, на саміті були висловлені різні погляди, однак усі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. І більшість країн-учасниць уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули. Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

Імовірно, зустрічі в Данії та Саудівській Аравії стануть підготовчими треками для великого мирного саміту. Така зустріч глав держав може пройти на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН, що відкривається 5 вересня, або під час саміту G20 в Індії, який запланований на 9−10 вересня.

Реакції країн-учасниць саміту в Саудівській Аравії

Як пише The Wall Street Journal, країни, що брали участь в переговорах щодо української Формули миру в Саудівській Аравії, досягли згоди щодо справедливих умов для припинення війни Росії проти України. Після завершення саміту у Джидді дипломати заявили, що центральні принципи міжнародного права, такі як повага до суверенітету та територіальної цілісності України, мають бути головними у майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією.

Зустріч у Джидді стала наступним кроком після саміту політичних радників у Копенгагені у червні цьогоріч. Найсуттєвіша відмінність полягала у кількості учасників, які прибули на саміт. Разом з тим, важливою стала участь Китаю. На думку західних дипломатів, Пекін відіграв конструктивну роль у переговорах.

Китай підтримує проведення третього раунду мирних переговорів щодо пошуку умов для миру в Україні, пише The Guardians. "У нас багато розбіжностей, і ми почули різні позиції, але важливо, щоб наші принципи поділилися", – заявив перед зустріччю спеціальний представник США, Індії, ЄС і Китаю з питань Євразії Лі Хуей.

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Крім того, у Джидді зменшилися розбіжності, які виникли в ході обговорень у Копенгагені. Тоді Україна стояла на тому, щоб світові лідери прийняли саме українську Формулу миру. Натомість в Саудівській Аравії Україна більше не наполягала на прийнятті свого мирного плану, а інші країни не наполягали на тому, щоб Київ відмовився від нього. Також не було дискусій через вимогу України повністю вивести російські війська зі своєї території.

Дата наступної, третьої зустрічі поки не визначена, але є досягнута згода щодо двостороннього процесу просування мирних переговорів. Надалі Київ продовжить обговорювати умови миру іноземними послами. При тому Саудівська Аравія хоче запропонувати набір робочих груп для конкретних питань в українській Формулі миру, частина з яких стосуються глобального впливу війни.

Разом з тим, як пише Голос Америки, переговори щодо України в Джидді вказують на зростання міжнародного впливу багатої нафтою Саудівської Аравії. Високопосадовці Саудівської Аравії вважають ці переговори результатом успіху країни в прийнятті політики міцних зв’язків з Україною, Китаєм і Росією.

Загалом саміт у Джидді завершився без підсумкової декларації, але з обережними позитивними сигналами та активною участю з боку Китаю, зазначає Spiegel. Так, дипломати заявили про досягнення в обговоренні ключових пунктів української Формули миру як-от територіальна цілісність та суверенітет.

Хоча голова бразильської делегації Селсо Аморім закликав до справжніх переговорів із залученням усіх сторін, включно з Росією. "Навіть якщо Україна є найбільшою жертвою, якщо ми справді хочемо миру, ми повинні якимось чином залучити Москву до цього процесу", – заявив представник Бразилії.

А очільниця Міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок у коментарі виданню Bild заявила, що кожен міліметр прогресу до справедливого та чесного миру приносить шматочок надії для народу України. Вона закликала країни світу докласти всіх можливих зусиль для того, щоб запобігти поверненню загарбницьких війн у XXI ст.

Політолог Олег Саакян сказав в ефірі телеканалу "Еспресо", що саміт для обговорення української Формули миру у Саудівській Аравії ніяк не може передбачати переговори з Росією, насправді йде розмова про загальну світову безпеку. Адже якщо взяти перші три пункти з 10 у Формулі миру, то вони не вирішуються в межах російсько-українського діалогу, каже експерт.

"Українська Формула миру про те, які є слабкості у світовій системі безпеки й у світовому конгломераті права. Цими слабкостями скористалась Росія і світ не зміг цього зупинити. Чому світ не зміг навіть адекватно відреагувати? Це питання, які ставить Україна і гуртує навколо цього всі ці країни. Тому там Росії не може бути й розмовляти з нею ніхто не буде. Фактично у Саудівській Аравії йде розмова про світ, в якому РФ вимушена буде прийняті всі ці правила. І те, що домовились про територіальну цілісність України й статут ООН вже є проривною історією", – пояснив політолог.