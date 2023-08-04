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Війна з Росією: хроніка
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Китай візьме участь у обговоренні української Формули миру під час зустрічі у Саудівській Аравії

4 серпня, 2023 п'ятниця
16:42
Війна з Росією Китай

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна візьме участь в обговоренні української Формули миру під час зустрічі, яка відбудеться у Джидді

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті МЗС Китаю. 

Зазначається, що на зустрічі Китай представлятиме спецпредставник уряду з питань Євразії Лі Хуей.

"Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні", - йдеться у повідомленні. 

Що відомо про зустріч стосовно України у Саудівській Аравії 

На початку серпня Саудівська Аравія планує провести мирні переговори стосовно України. За інформацією дипломатів, які беруть участь в обговоренні, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді.

Саудівська Аравія та Україна запросили на неї близько 30 країн, зокрема найбільші держави ЄС, США, а також Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію. Росію на саміт не покликали, оскільки його головною темою стане українська Формула миру, яка передбачає неприйнятну для Москви вимогу про звільнення окупованих територій.

В Офісі президента підтвердили проведення саміту щодо української Формули миру в Саудівській Аравії.

"Кожен пункт Формули миру Президента Володимира Зеленського, сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками вже понад 50 країн світу практично на щотижневій основі", - заявив Єрмак.

1 серпня стало відомо, що США на мирних переговорах у Саудівській Аравії представлятиме радник Байдена Салліван.

3 серпня свою участь у зустрічі підтвердила Індія. 

"Індія братиме участь у цьому заході (у Саудівській Аравії, – ред.). Наша участь відповідає нашій давній позиції, що діалог і дипломатія – це шлях уперед", - сказав речник МЗС Аріндам Багчі.

Світ
Україна
Китай
Саудівська Аравія
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2023, п'ятниця
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