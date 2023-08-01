Про участь США повідомив на брифінгу представник Держдепартаменту Меттью Міллер, інформує BBC.

"Я можу підтвердити, що там будуть офіційні американські особи. Я не готовий поки що говорити про те, хто саме поїде, але ви можете розраховувати, що скоро ми про це повідомимо", – заявив він.

CNN, з посиланням на представників США, повідомили, що у переговорах очікується участь радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана.