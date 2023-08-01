США на мирних переговорах у Саудівській Аравії представлятиме радник Байдена Салліван, - CNN
Офіційні особи США візьмуть участь у мирних переговорах щодо України, які відбудуться у Саудівській Аравії – очікується радник Байдена Джейк Салліван
Про участь США повідомив на брифінгу представник Держдепартаменту Меттью Міллер, інформує BBC.
"Я можу підтвердити, що там будуть офіційні американські особи. Я не готовий поки що говорити про те, хто саме поїде, але ви можете розраховувати, що скоро ми про це повідомимо", – заявив він.
CNN, з посиланням на представників США, повідомили, що у переговорах очікується участь радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана.
- На початку серпня Саудівська Аравія збирається провести мирні переговори стосовно України, планують запросити 30 країн, але не Росію. Wall Street Journal повідомила, що зустріч відбудеться у Джідді 5–6 серпня. Саудівська Аравія та Україна запросили на неї близько 30 країн, зокрема найбільші держави ЄС, США, а також Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію. Росію на саміт не покликали, оскільки його головною темою стане українська Формула світу, яка передбачає неприйнятну для Москви вимогу про звільнення окупованих територій.
- 30 липня в Офісі президента підтвердили проведення саміту щодо української Формули миру в Саудівській Аравії.
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