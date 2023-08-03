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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Індія долучиться до зустрічі у Саудівській Аравії для обговорення української Формули миру

Індія долучиться до зустрічі у Саудівській Аравії для обговорення української Формули миру

3 серпня, 2023 четвер
18:26
Війна з Росією

Індія візьме участь у зустрічі на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів Формули миру України, яка відбудеться у Джидді

Про це повідомляє The Economic Times.

"Індія братиме участь у цьому заході (у Саудівській Аравії – ред.). Наша участь відповідає нашій давній позиції, що діалог і дипломатія – це шлях уперед", - сказав речник МЗС Аріндам Багчі.

При цьому він не уточнив, хто саме представлятиме Індію на саміті.

  • На початку серпня Саудівська Аравія планує провести мирні переговори стосовно України. За інформацією дипломатів, які беруть участь в обговоренні, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Саудівська Аравія та Україна запросили на неї близько 30 країн, зокрема найбільші держави ЄС, США, а також Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію. Росію на саміт не покликали, оскільки його головною темою стане українська Формула світу, яка передбачає неприйнятну для Москви вимогу про звільнення окупованих територій.
  • 30 липня в Офісі президента підтвердили проведення саміту щодо української Формули миру в Саудівській Аравії.
  • США на мирних переговорах у Саудівській Аравії представлятиме радник Байдена Салліван.

Індія
Саудівська Аравія
переговори з РФ
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