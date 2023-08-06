Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

“Потрібно розуміти, що українська Формула миру, саміт, який готується на її базі, різні консультації та формати, це все не про переговори з РФ. Формула миру починається з питання ядерної, енергетичної та екологічної безпеки. Всього 10 пунктів. Якщо взяти перші три пункти Формули миру, то вони взагалі не вирішуються в рамках російсько-українського діалогу. Навіть якби зараз Росія заявила про готовність до конструктивного діалогу і погодилась вивести війська з території України, то це б нічого не вирішило. Все одно вони створили прецедент погроз ядерної держави неядерній", - пояснив Саакян.

Політолог вважає, що на саміті у Саудівській Аравії йде розмова про загальну світову безпеку

"Українська Формула миру про те, які є слабкості у світовій системі безпеки й у світовому конгломераті права. Цими слабкостями скористалась Росія і світ не зміг цього зупинити. Чому світ не зміг навіть адекватно відреагувати? Це питання, які ставить Україна і гуртує навколо цього всі ці країни. Тому там Росії не може бути і розмовляти з нею ніхто не буде. Фактично у Саудівській Аравії йде розмова про світ, в якому РФ вимушена буде прийняті всі ці правила. І те, що домовились про територіальну цілісність України й статут ООН вже є проривною історією", - додав він.