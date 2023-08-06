На саміті у Саудівській Аравії домовилися, що основою майбутньої мирної угоди буде непорушність кордонів України, - Corriere della Sera
За підсумками першого дня переговорів щодо обговорення української Формули миру, які проходять у Саудівській Аравії, домовилися, що основою майбутньої мирної угоди буде непорушність кордонів України
Про це пише італійська газета Corriere della Sera:
У Джидді домовились, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якої мирної угоди, як пріоритет і Статуту ООН. Так повідомляють європейські джерела наприкінці першого дня переговорного саміту стосовно України, який об’єднує близько 40 країн.
За інформацією джерел, було вирішено сформувати робочі групи з ключових питань десяти пунктів формули миру, запропонованих Києвом.
"Терміни зустрічі глав держав ще не визначені, але до кінця року це вважається вірогідними", - йдеться у повідомленні.
- У суботу, 5 серпня, у Джидді, що в Саудівській Аравії, розпочалися дводенні переговори щодо обговорення української Формули миру.
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