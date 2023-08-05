У Саудівській Аравії розпочався саміт для обговорення української Формули миру. Текстовий онлайн
У суботу, 5 серпня, у Джидді, що в Саудівській Аравії, розпочалися дводенні переговори щодо обговорення української Формули миру
Про це інформує Al Arabiya.
Дводенні переговори є частиною дипломатичної ініціативи України. Вона спрямована на те, щоби заручитися підтримкою як основних західних партнерів, так і країн Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у війні. Під час переговорів Україна та її союзники сподіваються узгодити ключові принципи припинення війни Росії проти України.
Участь у саміті візьмуть радники з нацбезпеки та інші представники близько 40 країн, зокрема Канади, США, Індії, Бразилії, Індонезії, Єгипту та Мексики. Водночас Росія участі в мирних переговорах не братиме, проте Кремль заявив, що стежитиме за перебігом зустрічі.
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