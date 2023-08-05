Про це інформує Al Arabiya.

Дводенні переговори є частиною дипломатичної ініціативи України. Вона спрямована на те, щоби заручитися підтримкою як основних західних партнерів, так і країн Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у війні. Під час переговорів Україна та її союзники сподіваються узгодити ключові принципи припинення війни Росії проти України.

Участь у саміті візьмуть радники з нацбезпеки та інші представники близько 40 країн, зокрема Канади, США, Індії, Бразилії, Індонезії, Єгипту та Мексики. Водночас Росія участі в мирних переговорах не братиме, проте Кремль заявив, що стежитиме за перебігом зустрічі.