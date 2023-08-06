З'явився повний перелік країн, що брали участь у саміті щодо Формули миру в Саудівській Аравії

Про це інформує Офіс президента.

Так, на сайті з'явився список країн-учасниць саміту в Саудівській Аравії:

з Європи - ЄС як союз, Болгарія, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція;

з Південної Амеркии - ООН як організація, Аргентина, Бразилія, Чилі;

з Північної Америки - Канада, США;

з Близького Сходу та Азії - Саудівська Аравія, Австралія, Бахрейн, Індія, Йорданія, Катар, Кувейт, Союз Коморських Островів, Китай, Південна Корея, Туреччина, Японія;

з Африки - Єгипет, Південноафриканська республіка.

Українську делегацію очолював керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення", - сказав очільник Офісу президента.

Єрмак додав, що на саміті були висловлені різні погляди, однак усі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав.

На сайті ОП зазначають, що зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною.

"Кожна держава-учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули. Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру", - ідеться в повідомленні.