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Роздрукований військово-обліковий документ підтверджувати в ТЦК не потрібно, - Мінцифри

Марія Науменко
21 січня, 2025 вiвторок
17:02
Суспільство ВЛК_військовий квиток

Заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Коваль повідомила, що військово-облікові документи, згенеровані в Дії чи Резерв+, не потребують підтвердження в ТЦК та СП

Зміст

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Вона пояснила, що у військовозобов'язаних є два варіанти дій. По-перше, вони можуть переглянути своє бронювання в системі Резерв+, завантажити та пред'являти його на вимогу. По-друге, документ можна згенерувати й завантажити за допомогою порталу "Дія".

"У працівника є дві опції: це або в Резерв+ він може побачити своє бронювання, там завантажити електронний військово-обліковий документ, може його пред'являти на вимогою, або на порталі "Дія", так само він може згенерувати електронний військово-обліковий документ, завантажити його, або на пристрої пред'являти в разі потреби, або якщо він хоче, він може його роздрукувати. Але в ТЦК не потрібно звертатися за підтвердженнями", - зазначила Коваль.

Крім того, за її словами, що відповідно до чинної 76-ї постанови про порядок бронювання критерії, за якими перевіряється особа, проходження ВЛК не перевіряється. 

"Перевіряється лише, чи особа перебуває на обліку, чи вона перебувала в трудових відносинах з підприємством,  яке її бронює, чи особа оновила дані відповідно до закону протягом 60 днів, яка була вимога. Якщо ці всі критерії співпадають і коректні, така особа може бути заброньована", - пояснила вона.

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Коваль також анонсувала новий механізм перебронювання військовозобов'язаних з 1 березня. Вона зауважила, що наразі цей займає 72 години.

"Але з 1 березня ми будемо реалізовувати інший механізм перебронювання. Там трохи буде інший, не такий як зараз, і про це ми будемо повідомляти додатково", - підкреслила вона.

Заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри також торкнулась питання анулювання бронювання. За її словами, автоматичне анулювання бронювання відбувається у випадках звільнення працівника або за запитом керівника підприємства. Після цього інформація негайно відображається в Резерв+ і в електронному документі. 

"Воно автоматично скасовується, але просто це може зайняти декілька діб, коли реєстри взаємодіють між собою. Якщо керівник, наприклад, не може чекати ні хвилини,  він може подати заяву самостійно і зробити це швидше, не очікуючи автоматичного скасування. Якщо в цьому є потреба, наприклад, якщо ми говоримо про маленькі організації, в яких бронювання невелике, то так, і буває таке, що керівник не може чекати, він вже наймає, наприклад, нову особу, він хоче її подати на бронювання, для того, щоб в нього з'явилася квота, попередній працівник, йому треба скасувати бронь. Тому тут дві опції, або очікувати автоматичного, або самостійно це зробити. ", - підсумувала вона.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні 2024 року уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, з 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації.

З 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації здійснюється лише через Дію. Цьому рішенню уряду передував аудит підприємств, установ та організацій на статус критичності.

Кабмін на засіданні 14 січня дозволив підприємствам здійснювати перебронювання працівників через портал "Дія" без 72-годинного очікування.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України оновило критерії для визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки.

Теги:
Новини
Україна
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
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