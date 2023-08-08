Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

У звіті згадується про допис видання Financial Times, де зазначається, що китайські представники на зустрічі були "конструктивними" і "прагнули показати, що Китай – це не Росія". Додається, що Financial Times процитувало одного європейського дипломата, присутнього на переговорах, який сказав, що "проста присутність Китаю свідчить про те, що Росія дедалі більше ізольована". Крім того, китайська делегація висловила готовність взяти участь у наступній подібній зустрічі, формат якої, ймовірно, також виключатиме Росію.

У звіті зазначається, що російське інсайдерське джерело стверджувало, що РФ відхилила мирний план Китаю щодо війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року (який китайська делегація повторно представила під час переговорів у Саудівській Аравії) і, що деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення дії російського керівництва щодо мирного врегулювання війни в Україні.

На думку аналітиків, ці звіти про переговори в Саудівській Аравії та інсайдерські звинувачення, якщо вони відповідають дійсності, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не повністю погоджується з Росією в питанні України та що відносини Москви й Пекіна не є "безмежним партнерством", як того хоче Кремль.

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни.

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня.

Пізніше, 7 серпня, повідомлялося, що у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення "кризи в Україні" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.