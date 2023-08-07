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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ЄС на саміті у Джидді отримав від Китаю сигнали про готовність брати участь у подальших переговорах щодо війни в Україні, - FT

ЄС на саміті у Джидді отримав від Китаю сигнали про готовність брати участь у подальших переговорах щодо війни в Україні, - FT

7 серпня, 2023 понедiлок
12:52
Війна з Росією ЄС - Китай

Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні, за словами європейських чиновників, які привітали його "конструктивну" участь у форумі в Саудівській Аравії, на якому не була присутня Москва

Про це повідомило видання Financial Times.

Переговори в Джидді, в яких взяли участь десятки країн і які були зосереджені на мирному плані з 10 пунктів, запропонованому Києвом, завершилися в неділю без конкретних результатів. Але присутність Пекіна, який тижнями раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, була сприйнята як перемога Києва і стала головною подією серед учасників заходу.

Видання нагадує, що Китай оголосив про "безмежне" партнерство з Росією перед повномасштабним вторгненням Москви до свого сусіда в лютому 2022 року, яке Пекін не засудив, а його мирний план, оприлюднений на початку цього року, збігся з тезами Кремля.

Один європейський дипломат сказав, що Китай "виглядає конструктивним" і "прагне показати, що [він] не Росія".

"Сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою", - наголосив він та додав, що Китай дав зрозуміти, що візьме участь у наступній подібній зустрічі.

Інший європейський чиновник сказав, що Китай "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні".

Читайте також: Обережний позитив Китаю та заяви на зустрічі в Саудівській Аравії. Хто й про що говорив у Джидді та що це означає для України

Президент Сі Цзиньпін відвідав російського президента Путіна в березні під час одного зі своїх перших офіційних візитів після скасування трирічного антиковідного режиму в Китаї. Однак Пекін залишається обережним щодо траєкторії розвитку відносин між двома державами. Зокрема видання додає, що минулого місяця FT повідомила, що Сі застеріг Путіна від використання ядерної зброї.

У форумі, який проходив на рівні радників з національної безпеки, взяли участь десятки країн з країн, що розвиваються, і розвинених країн, зокрема: Бразилія, Туреччина, Південна Африка і США, а також ЄС.

Західні країни та Україна сподівалися, що ця зустріч допоможе ізолювати Росію та здобути підтримку України серед країн, що розвиваються, які ще не заявили про свою позицію щодо вторгнення. Дехто розглядає війну як "конфлікт між НАТО на чолі з США та Москвою".

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни. 

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня. 

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.

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