Про це інформує CNN.

Зазначається, що Ван Ї у телефонній розмові з міністром закордонних справ РФ Лавровим заявив, що Китай і Росія - "надійні друзі й партнери, які можуть довіряти одне одному".

"Щодо кризи в Україні Китай дотримуватиметься незалежної та неупередженої позиції, висловлюватиме об'єктивну та раціональну думку, активно сприятиме мирним переговорам і намагатиметься шукати політичне рішення за будь-якої міжнародної багатосторонньої можливості", - йдеться у тексті заяви, яку оприлюднило МЗС Китаю.

Своєю чергою, Лавров заявив, що "цінує і вітає конструктивну роль, яку відіграє Китай" у політичному врегулюванні "української кризи".

Що відомо про зустріч стосовно України у Саудівській Аравії

У суботу, 5 серпня, у Джидді, що в Саудівській Аравії, розпочалися дводенні переговори щодо обговорення української Формули миру. Дводенні переговори є частиною дипломатичної ініціативи України. Вона спрямована на те, щоби заручитися підтримкою як основних західних партнерів, так і країн Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у війні. Під час переговорів Україна та її союзники сподіваються узгодити ключові принципи припинення війни Росії проти України.

6 серпня стало відомо, що за підсумками першого дня переговорів щодо обговорення української Формули миру, які проходять у Саудівській Аравії, домовилися, що основою майбутньої мирної угоди буде непорушність кордонів України.

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення "кризи в Україні" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

Деталі саміту у Саудівській Аравії в огляді Еспресо.