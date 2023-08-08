Після саміту в Джидді Ван Ї запевнив Лаврова, що Китай залишається неупередженим щодо війни в Україні
Очільник міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї після саміту в Джидді запевнив свого російського колегу Сергія Лаврова, що Пекін залишається неупередженим щодо війни в Україні
Про це інформує CNN.
Зазначається, що Ван Ї у телефонній розмові з міністром закордонних справ РФ Лавровим заявив, що Китай і Росія - "надійні друзі й партнери, які можуть довіряти одне одному".
"Щодо кризи в Україні Китай дотримуватиметься незалежної та неупередженої позиції, висловлюватиме об'єктивну та раціональну думку, активно сприятиме мирним переговорам і намагатиметься шукати політичне рішення за будь-якої міжнародної багатосторонньої можливості", - йдеться у тексті заяви, яку оприлюднило МЗС Китаю.
Своєю чергою, Лавров заявив, що "цінує і вітає конструктивну роль, яку відіграє Китай" у політичному врегулюванні "української кризи".
Що відомо про зустріч стосовно України у Саудівській Аравії
У суботу, 5 серпня, у Джидді, що в Саудівській Аравії, розпочалися дводенні переговори щодо обговорення української Формули миру. Дводенні переговори є частиною дипломатичної ініціативи України. Вона спрямована на те, щоби заручитися підтримкою як основних західних партнерів, так і країн Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у війні. Під час переговорів Україна та її союзники сподіваються узгодити ключові принципи припинення війни Росії проти України.
6 серпня стало відомо, що за підсумками першого дня переговорів щодо обговорення української Формули миру, які проходять у Саудівській Аравії, домовилися, що основою майбутньої мирної угоди буде непорушність кордонів України.
У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення "кризи в Україні" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".
Деталі саміту у Саудівській Аравії в огляді Еспресо.
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