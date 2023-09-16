Під час цих перемовин генсек ООН згоджується на російські умови – тобто на часткове зняття санкцій – в обмін на поновлення зернової угоди.

В ООН просто забули для чого створювалася їхня організація, – а саме, що вона створювалася для посилення безпеки у світі. Створення ООН у 1945 році було реакцією на жахи Другої світової війни та на недолугу політику Ліги Націй – попередника ООН, яка не змогла зупинити Другу світову війну.

Саме міжнародна безпека завжди була головною метою діяльності ООН. Але її нинішній головний бюрократ вирішив, що він може займатися всім – в тому числі зерном для бідних країн. При цьому – йти на поступки диктатору, який порушує ту саму міжнародну безпеку, заради якої й створювалася організація!

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Бо дуже вже хочеться бути хорошим для всіх, — і для численних бідних країн, і для відвертих диктаторів, які лякають світ ядерною катастрофою.

Хоча головний орган ООН, нагадаю, називається Рада безпеки ООН, а не Рада зерна ООН.

Організації Об’єднаних Націй давно потрібна реформа. В першу чергу зміна тієї самої Ради Безпеки ООН, в якій Росію треба позбавити право вето. Саме на це має спрямовуватися зусилля й оонівських бюрократів, і української дипломатії, і Заходу, і глобального Півдня. Якщо, звісно, всі вони щиро прагнуть зробити світ безпечнішим.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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