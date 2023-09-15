У Німеччині пропонують продовжити захист українських біженців ще на рік

Про це пише Tagesschau.

Міністри внутрішніх справ країн ЄС ще очікують рішення щодо того, чи буде продовжено статус тимчасово захисту для українців – інакше він закінчиться на початку березня.

Фезер високо оцінила допомогу, яку на сьогодні отримали понад мільйон біженців з України в Німеччині.

"Цими великими спільними зусиллями ми врятували багато життів і виявили велику солідарність з Україною. І ми повинні надавати цю допомогу, поки триває ця жахлива війна", - сказала міністерка.