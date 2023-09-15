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У Німеччині пропонують продовжити захист українських біженців ще на рік

15 вересня, 2023 п'ятниця
13:08
Світ На фото паспорт громадянина України

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер уважає за доцільне продовжити тимчасовий захист українських біженців іще на рік, "поки триває ця жахлива війна"

Про це пише Tagesschau.

Міністри внутрішніх справ країн ЄС ще очікують рішення щодо того, чи буде продовжено статус тимчасово захисту для українців – інакше він закінчиться на початку березня.

Фезер високо оцінила допомогу, яку на сьогодні отримали понад мільйон біженців з України в Німеччині.

"Цими великими спільними зусиллями ми врятували багато життів і виявили велику солідарність з Україною. І ми повинні надавати цю допомогу, поки триває ця жахлива війна", - сказала міністерка.

  • 20 червня Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.
  • У серпні стало відомо, що влада Чехії готує спеціальну програму з добровільного повернення біженців в Україну, що передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат у таких випадках.
  • Водночас 13 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про подальшу підтримку біженців з України.
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Німеччина
Війна з Росією
біженці з України
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