"Відповідь на поклик історії": Урсула фон дер Ляєн заявила про подальшу підтримку біженців з України
Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу українським біженцям у ЄС
Про це Урсула сказала під час зустрічі з послами країн Євросоюзу.
"Ми будемо з Україною стільки скільки потрібно, на кожному кроці її боротьби. Адже ми розуміємо, що від початку повномасштабного вторгнення 4 млн українців прихистили європейські країни. Я хочу сказати усім українцям, що ми завжди будемо чекати на вас тут зараз, як і впродовж перших тижнів повномасштабного вторгнення", - заявила голова Єврокомісії.
Урсула зауважила, що Європейський Союз продовжить надавати українцям доступ до ринку праці та системи охорони здоров’я.
"Тому я хочу сказати, що це була відповідь Європи на поклик історії. Я справді пишаюся оголосити те, що Європейська комісія буде пропонувати поширити наш тимчасовий прихисток українцями й ми будемо продовжити надавати підтримку Україні", - додала очільниця Європейської комісії.
- У січні цього року ООН повідомляла, що кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн.
- Станом на 12 травня статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали чотири мільйони громадян України, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, з них: близько 700 тис. працюють, а ще 450 тис. навчаються в школах та університетах.
- 20 червня Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.
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