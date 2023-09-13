"Відповідь на поклик історії": Урсула фон дер Ляєн заявила про подальшу підтримку біженців з України

Про це Урсула сказала під час зустрічі з послами країн Євросоюзу.

"Ми будемо з Україною стільки скільки потрібно, на кожному кроці її боротьби. Адже ми розуміємо, що від початку повномасштабного вторгнення 4 млн українців прихистили європейські країни. Я хочу сказати усім українцям, що ми завжди будемо чекати на вас тут зараз, як і впродовж перших тижнів повномасштабного вторгнення", - заявила голова Єврокомісії.

Урсула зауважила, що Європейський Союз продовжить надавати українцям доступ до ринку праці та системи охорони здоров’я.

"Тому я хочу сказати, що це була відповідь Європи на поклик історії. Я справді пишаюся оголосити те, що Європейська комісія буде пропонувати поширити наш тимчасовий прихисток українцями й ми будемо продовжити надавати підтримку Україні", - додала очільниця Європейської комісії.