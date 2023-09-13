Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Відповідь на поклик історії": Урсула фон дер Ляєн заявила про подальшу підтримку біженців з України

"Відповідь на поклик історії": Урсула фон дер Ляєн заявила про подальшу підтримку біженців з України

13 вересня, 2023 середа
11:42
Війна з Росією Урсула фон дер Ляєн

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу українським біженцям у ЄС

Про це Урсула сказала під час зустрічі з послами країн Євросоюзу.

"Ми будемо з Україною стільки скільки потрібно, на кожному кроці її боротьби. Адже ми розуміємо, що від початку повномасштабного вторгнення 4 млн українців прихистили європейські країни. Я хочу сказати усім українцям, що ми завжди будемо чекати на вас тут зараз, як і впродовж перших тижнів повномасштабного вторгнення", - заявила голова Єврокомісії.

Урсула зауважила, що Європейський Союз продовжить надавати українцям доступ до ринку праці та системи охорони здоров’я.

"Тому я хочу сказати, що це була відповідь Європи на поклик історії. Я справді пишаюся оголосити те, що Європейська комісія буде пропонувати поширити наш тимчасовий прихисток українцями й ми будемо продовжити надавати підтримку Україні", - додала очільниця Європейської комісії.

  • У січні цього року ООН повідомляла, що кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн.
  • Станом на 12 травня статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали чотири мільйони громадян України, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, з них: близько 700 тис. працюють, а ще 450 тис. навчаються в школах та університетах.  
  • 20 червня Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.  
Світ
ЄС
біженці
допомога Україні
Урсула фон дер Ляєн
біженці з України
Читайте також:
ракетний удар по Севастополю
13 вересня, 2023 середа
РФ звинуватила Україну в ракетному ударі по Севастополю, в ГУР підтвердили пошкодження ворожого корабля та підводного човна
Київ дощ
12 вересня, 2023 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли Україну накриє холодний атмосферний фронт з дощами
окупанти
12 вересня, 2023 вiвторок
Вночі на катерах окупанти намагалися штурмувати Херсон, - ексзаступник мера
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.22
  • EUR
    Купівля 40.36
    Продаж 41.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 вересня
12:59
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: Нова хвиля розширення ЄС має бути каталізатором прогресу
12:44
відключення електроенергії
Через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України
12:40
На фото: затримання
Прикордонники затримали ймовірних ухилянтів, які їхали за €5000 у сторону Румунії
12:31
Молдова
Молдова вислала керівника російського пропагандистського агентства Денисова
12:27
Оновлено
Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин провів зустріч з Путіним і заявив про впевненість у перемозі РФ
12:26
електроенергія
Не лише ППО: в Укренерго розповіли про захист енергетичних об'єктів від можливих атак РФ
12:23
На фото: затримання
На Харківщині очільнику військкомату оголосили підозру в переправленні ухилянтів через кордон
12:12
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського під час затримання
12:10
БМП Marder
БМП Marder, розвідувальні дрони та снаряди: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
12:10
Олексій Арестович
Арестович подав до суду через скандал з Цоєм: ДБР має відкрити справу проти нардепки Піпи
12:06
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримає 50 млрд євро для відбудови країни, - Єврокомісія
12:06
Олег Котенко
Омбудсмен з питань зниклих безвісти подасть у відставку: уряд обмежив його повноваження
12:01
OPINION
Антон Шеховцов
Як винищувач щурів з Ісландії продемонстрував ізоляцію та відчай Росії
11:45
Чехія Україна
Чехія масово не видаватиме Україні ухилянтів, але можлива екстрадиція окремих осіб
11:44
Оновлено
Армія РФ атакувала село на Херсонщині: постраждали 2 людей
11:30
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 6-12 вересня: Контрнаступ ЗСУ розширився на південному фронті
11:17
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росіяни вивели у Чорне море 11 кораблів: чи є серед них ракетоносії
11:14
Данія
Заступника російського міністра не пустили на конференцію ВООЗ у Данії: РФ зреагувала
11:05
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
ЗСУ: росіяни перекинули близько 300 колишніх в'язнів для штурмів на Запоріжжі
10:57
Україна повернула з Росії та тимчасово окупованих територій ще 3 дітей
10:50
Оновлено
ракетний удар по Севастополю
РФ звинуватила Україну в ракетному ударі по Севастополю, в ГУР підтвердили пошкодження ворожого корабля та підводного човна
10:40
вибори днр
СБУ дронами атакувала "виборчу дільницю" на окупованому Запоріжжі, - ЗМІ
10:35
Оновлено
Одещина
Нічна атака "шахедів": на Одещині та Сумщині сили ППО знищили 32 дрони, поранено 7 людей
10:33
Крим
Ігнорують проблеми зі здоров'ям: кримськотатарського активіста Еюпова незаконно перевели до в'язниці у РФ
10:27
Оновлено
російські автомобільні номери
Естонія слідом за Латвією та Литвою заборонила в'їзд автомобілям з російською реєстрацією
10:26
Новини компаній
Дистанційна школа "Оптіма" посіла 6 місце серед шкіл України за результатами Національного мультипредметного тесту
10:22
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
Надзвичайно точно обрано ціль: Згурець про удар по ремонтних доках у Севастополі
10:21
Збирав розвіддані про ЗСУ та переміщення систем ППО: СБУ оголосила підозру одеситу
10:14
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
Росіяни звозять "волонтерів" на ТОТ для замальовування графіті з українською символікою
10:09
хасиди Умань
До Умані вже приїхали 11 тис. хасидів
10:07
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань зафіксував 28 китайських літаків у своїй зоні ППО
10:07
OPINION
Сергій Громенко
Колапс російської економіки невідворотній
10:01
Огляд
міжнародний огляд
Одна з найбільших атак України на окупантів в Криму, РФ перевищила довоєнний рівень виробцнивтва зброї. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
09:58
Одещина
Армія РФ протягом доби гатила по 9 областях України: 3 загиблих, 15 поранених
09:54
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 вересня: гривня знову послабшала щодо долара та євро
09:42
шахтарі
Окупанти на Луганщині визнали "нерентабельними" майже 100 шахт, - ОВА
09:19
зерно, зернова угода
У Болгарії планують скасувати заборону на імпорт зерна з України
09:13
Ілон Маск
Маск заявив, що не увімкнув Starlink у Криму через санкції США проти РФ
09:11
окупанти
Британська розвідка з'ясувала, на яку ділянку фронту РФ перекидає нові підрозділи
09:01
Ексклюзив
Окупанти
На східному фронті відчувається, що ворог отримав боєкомплект, - боєць ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV