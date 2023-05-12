Близько 700 тис. українців працюють у ЄС, ще 450 тис. навчаються в школах та університетах, - єврокомісарка
Статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали чотири мільйони громадян України, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, з них: близько 700 тис. працюють, а ще 450 тис. навчаються в школах та університетах
Про це повідомила Економічна правда з посиланням на заяву європейської комісарки із внутрішніх справ Ілви Йоганссон у Києві.
"Я повідомила міністру (внутрішніх справ Ігорю Клименку, – ред.) про поточне розміщення чотирьох мільйонів українців, які наразі перебувають в ЄС, під егідою Директиви про тимчасовий захист", – сказала вона.
Зокрема Єврокомісарка додала, що з-поміж цих українців майже 700 тисяч мають роботу, а ще 450 тисяч дітей зараз навчаються в школах та університетах по всьому ЄС.
"Звичайно, це виклик, але ми з ним впоралися. Я повторюю, що українцям, які потребують притулку в ЄС, завжди раді", – наголосила вона.
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Як відомо, у березні 2022 року ЄС запровадив видання дозволів на тимчасовий захист для громадян України, що виїхали внаслідок повномасштабного військового вторгнення Росії.
- 6 травня повідомлялося, що в Україні запрацював чат-бот "ТурБОТа про ВПО", за допомогою якого переселенці зможуть інтегруватися у громади, які їх приймають.
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