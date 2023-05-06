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В Україні запустили чат-бот для допомоги переселенцям

6 травня, 2023 субота
17:12
Суспільство чат-бот телеграм

В Україні запрацював чат-бот "ТурБОТа про ВПО", за допомогою якого переселенці зможуть інтегруватися у громади, які їх приймають

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Чат-бот допоможе переселенцям знайти житло в новому регіоні, перевірити документи, необхідні для оформлення статусу ВПО, надасть інформацію про те, як і де можна отримати допомогу, а також адреси та номера телефонів ЦНАПу. 

Наразі чат-бот розроблено для чотирьох міст: Києв, Львів, Івано-Франківськ та Чернівці. У майбутньому до переліку буде додано більше населених пунктів.

"Проєкт реалізується Кримськотатарським Ресурсним Центром у межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні", - йдеться у повідомлені. 

Щоб скористатися чат-ботом "ТурБОТа про ВПО", можете перейти за посиланням.

  • У вівторок, 2 травня, уряд доповнив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.

Україна
Технології
біженці
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