В Україні запустили чат-бот для допомоги переселенцям
В Україні запрацював чат-бот "ТурБОТа про ВПО", за допомогою якого переселенці зможуть інтегруватися у громади, які їх приймають
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Чат-бот допоможе переселенцям знайти житло в новому регіоні, перевірити документи, необхідні для оформлення статусу ВПО, надасть інформацію про те, як і де можна отримати допомогу, а також адреси та номера телефонів ЦНАПу.
Наразі чат-бот розроблено для чотирьох міст: Києв, Львів, Івано-Франківськ та Чернівці. У майбутньому до переліку буде додано більше населених пунктів.
"Проєкт реалізується Кримськотатарським Ресурсним Центром у межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні", - йдеться у повідомлені.
Щоб скористатися чат-ботом "ТурБОТа про ВПО", можете перейти за посиланням.
- У вівторок, 2 травня, уряд доповнив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
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- Івано-Франківськ
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