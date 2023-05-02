Про це інформує Мінреінтеграції.

"Сьогодні Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формується органами місцевого самоврядування", - пише відомство.

Тепер до вразливих категорій належать переселенці:

віком понад 60 років;

з інвалідністю;

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

що самостійно виховують дитину;

родини військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;

багатодітні та малозабезпечені сім’ї.

Тимчасове житло будуть надавати з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж вразливих верств населення, а також працівників підприємств, що були переміщені у безпечні регіони, повідомляє пресслужба.