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Кабмін збільшив перелік переселенців, які мають право отримати тимчасове житло

2 травня, 2023 вiвторок
18:20
Суспільство модульний будинок

У вівторок, 2 травня, уряд доповнив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла 

Про це інформує Мінреінтеграції.

"Сьогодні Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формується органами місцевого самоврядування", - пише відомство.

Тепер до вразливих категорій належать переселенці: 

  • віком понад 60 років; 
  • з інвалідністю; 
  • діти-сироти та позбавлені батьківського піклування; 
  • що самостійно виховують дитину; 
  • родини військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях; 
  • багатодітні та малозабезпечені сім’ї.

Тимчасове житло будуть надавати з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж вразливих верств населення, а також працівників підприємств, що були переміщені у безпечні регіони, повідомляє пресслужба.

  • На півдні України триває будівництво модульного житла для тих, хто втратив своє помешкання внаслідок агресії РФ. На Херсонщині встановили уже 26 будинків.  
  • 11 квітня, у Херсоні зробили безплатний проїзд у тролейбусах для мешканців міста, військових і переселенців.  
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внутрішні переселенці
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