На Миколаївщині та Херсонщині зводять тимчасове житло для переселенців: встановлено вже 26 будинків
На півдні України триває будівництво модульного житла для тих, хто втратив своє помешкання внаслідок агресії РФ. На Херсонщині встановили уже 26 будинків
Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець.
Будівництво модульних будинків триває у Херсонській та Миколаївській областях. Тимчасовим житлом зможуть скористатися внутрішньопереміщені особи та місцеві мешканці, помешкання яких були зруйновані або пошкоджені внаслідок російських обстрілів.
Зазначається, що у селі Посад-Покровський на Херсонщині вже встановили 25 мобільних будинків, ще один - у селі Східне, на території домоволодіння одного з місцевих мешканців, житло якого було пошкоджено.
На Миколаївщині почали збирати перші такі будинки: усі територіальні громади області отримали вантажі з комплектуючими матеріалами.
"В Чорноморській громаді планують створити модульне містечко: вже встановили перші будинки на території стадіону. Тож невдовзі місцеві жителі, чиї оселі постраждали, матимуть змогу отримати тимчасове житло та розпочати відновлення власного", - написав Лубінець.
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