Про це повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець.

Будівництво модульних будинків триває у Херсонській та Миколаївській областях. Тимчасовим житлом зможуть скористатися внутрішньопереміщені особи та місцеві мешканці, помешкання яких були зруйновані або пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Зазначається, що у селі Посад-Покровський на Херсонщині вже встановили 25 мобільних будинків, ще один - у селі Східне, на території домоволодіння одного з місцевих мешканців, житло якого було пошкоджено.

На Миколаївщині почали збирати перші такі будинки: усі територіальні громади області отримали вантажі з комплектуючими матеріалами.

"В Чорноморській громаді планують створити модульне містечко: вже встановили перші будинки на території стадіону. Тож невдовзі місцеві жителі, чиї оселі постраждали, матимуть змогу отримати тимчасове житло та розпочати відновлення власного", - написав Лубінець.