Лубінець: Міжнародний кримінальний суд встановить, чи є геноцидом викрадення Росією українських дітей
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що Міжнародний кримінальний суд встановлюватиме, чи є викрадення РФ українських дітей - геноцидом
Про це омбудсмен повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Чи це геноцид, чи ні – це, в першу чергу, буде встановлено під час засідання МКС. Ми очікуємо на продовження. Рух не такий швидкий, як би нам всім бажалося, але я хотів би всіх заспокоїти – юридична складова, особливо збір доказів не може бути швидким. Результат точно буде", – каже Лубінець.
Омбудсмен наголосив, що в інституції почали окремо фіксувати факти порушення прав українських дітей.
"Зробили окремий звіт по цьому питанню, який максимально поширили серед наших партнерів – омбудсменів світу, міжнародних організацій, які опікуються питанням захисту прав і людини, і дитини. Ми робили свою роботу і продовжуємо її робити далі", – додав Уповноважений.
Повідомляється, що раніше у міжнародному публічному просторі не часто робили акцент на темі депортації дітей. Проте у січні, ще до ордера російському диктатору Володимиру Путіну та уповноваженій з прав дітей Марії Львовій-Бєловій, члени парламенту Генасамблеї Ради Європи виявили зацікавленість і заявили про готовність розглянути це питання на засіданні у квітні: "Там мають прийняти окрему резолюцію".
"Щодо Путіна. Він бере й особисто змінює два акти. Одним він максимально полегшує процедуру всиновлення, що так само є ознакою воєнного злочину. Другим – визнає всіх дітей, які проживають на тимчасово окупованій території України й не досягли 14-річного віку, "росіянами". Це пряма ознака воєнного злочину, який взагалі повинен трактуватись, як геноцид. Адже примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу визначається геноцидом", – розповів омбудсмен.
Лубінець пояснює, що повернення кожної дитини з Росії – це маленька спецоперація.
"Інколи не маленька. Це дуже непроста й багаторівнева робота. У деяких випадках є сприяння російської сторони, в деяких – немає, натомість є активне перешкоджання цьому процесу. Все залежить від конкретної ситуації", – підсумував Уповноважений ВРУ.
Нагадаємо, 16 березня голова Міжнародної слідчої комісії ООН Ерік Мьосе заявив про відсутність доказів геноциду українців.
Згодом стало відомо, що Міжнародна слідча комісія ООН продовжить свою діяльність в Україні і шукатиме докази геноциду, якщо їй продовжать мандат. Це питання вирішать на початку квітня.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найогидніший російський злочин - це примусова депортація українських дітей, може йтися про десятки тисяч.
- Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук звернулася до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової та російського уповноваженого з прав дітей Марії Львової-Бєлової та попросила надати списки українських сиріт, які перебувають на окупованих територіях і депортовані до РФ.
- 1 березня юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська повідомила, що Російська Федерація від початку агресії проти України депортувала на свою територію понад 1,5 млн українських дітей.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що РФ намагається розв'язати головну проблему - демографічну, вивозячи українців у найвіддаленіші свої регіони.
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