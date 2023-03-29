Про це омбудсмен повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Чи це геноцид, чи ні – це, в першу чергу, буде встановлено під час засідання МКС. Ми очікуємо на продовження. Рух не такий швидкий, як би нам всім бажалося, але я хотів би всіх заспокоїти – юридична складова, особливо збір доказів не може бути швидким. Результат точно буде", – каже Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що в інституції почали окремо фіксувати факти порушення прав українських дітей.

"Зробили окремий звіт по цьому питанню, який максимально поширили серед наших партнерів – омбудсменів світу, міжнародних організацій, які опікуються питанням захисту прав і людини, і дитини. Ми робили свою роботу і продовжуємо її робити далі", – додав Уповноважений.

Повідомляється, що раніше у міжнародному публічному просторі не часто робили акцент на темі депортації дітей. Проте у січні, ще до ордера російському диктатору Володимиру Путіну та уповноваженій з прав дітей Марії Львовій-Бєловій, члени парламенту Генасамблеї Ради Європи виявили зацікавленість і заявили про готовність розглянути це питання на засіданні у квітні: "Там мають прийняти окрему резолюцію".

"Щодо Путіна. Він бере й особисто змінює два акти. Одним він максимально полегшує процедуру всиновлення, що так само є ознакою воєнного злочину. Другим – визнає всіх дітей, які проживають на тимчасово окупованій території України й не досягли 14-річного віку, "росіянами". Це пряма ознака воєнного злочину, який взагалі повинен трактуватись, як геноцид. Адже примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу визначається геноцидом", – розповів омбудсмен.

Лубінець пояснює, що повернення кожної дитини з Росії – це маленька спецоперація.

"Інколи не маленька. Це дуже непроста й багаторівнева робота. У деяких випадках є сприяння російської сторони, в деяких – немає, натомість є активне перешкоджання цьому процесу. Все залежить від конкретної ситуації", – підсумував Уповноважений ВРУ.

Нагадаємо, 16 березня голова Міжнародної слідчої комісії ООН Ерік Мьосе заявив про відсутність доказів геноциду українців.

Згодом стало відомо, що Міжнародна слідча комісія ООН продовжить свою діяльність в Україні і шукатиме докази геноциду, якщо їй продовжать мандат. Це питання вирішать на початку квітня.