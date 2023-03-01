З 2014 року Росія депортувала з України понад 1,5 млн дітей, - юристка Рашевська

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"Лише в Росії є інформація про депортованих дітей з України, включно з їхніми персональними даними. Ми можемо послуговуватися лише приблизними показниками, які були надані росіянами та нашими міжнародними партнерами. Від початку повномасштабного вторгнення РФ депортувала з України від 260 до 700 тис. дітей. З 2014 року Росія депортувала понад 1,5 млн українських дітей", - розповіла Рашевська.

Юристка наголосила, Росія продовжує незаконну депортацію українських дітей російську територію

"Протягом 2022 року понад 30 тис. українських дітей побували в закладах “перевиховання”, які підконтрольні РФ. Також понад 2000 українських дітей перебували на території Білорусі. Цифри просто вражаючі. Я хотіла б наголосити, що якщо ми говоримо про диспансеризацію, то цифри будуть ще страшнішими. Оскільки у вересні 2022 року Путін видав наказ провести медичний огляд всіх дітей на тимчасово окупованих територіях. Відповідно до результатів лише в так званій “ЛНР” 70% дітей, за висновком російських лікарів, потребують госпіталізації", - додала вона.