РФ вивезла десятки тисяч дітей з України та не дає інформацію про них, - Лубінець

Про це український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив в ефірі Еспресо.

"Ми порушили питання по українських дітях. Вони офіційно інформацію не дають, але (омбудсмен РФ, - ред.) Москалькова проінформувала мене. За її інформацією, є група українських дітей, які не хочуть перебувати на території РФ, а хочуть виїхати. Повідомити їхні дані вони відмовились, але \ ми досягнули компромісу. Я офіційно збираю інформацію щодо тих, хто шукає дітей - якщо вони знайдуться на території РФ, то Москалькова зробить все, щоб їх повернути додому", - зазначив він.

За словами Лубінця, цей процес відбувається і зараз.

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"У нас є позитивний трек по поверненню дітей, де вона особисто допомогала. Це не масово, але принаймні одна сім'я возз'єдналась через комунікацію між нами. Я дуже сподіваюсь, що ця робота буде глобально розширена. За нашою інформацією, йдеться про десятки тисяч українських дітей, яких примусово вивезли на територію РФ. Ми хочемо зробити все, щоб вони повернулись додому", - підсумував омбудсмен.

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