Дитяча омбудсменка РФ незаконно всиновила українську дитину навіть за російськими законами, - юристка
"Всиновлення" української дитини дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою було незаконним відповідно до російського Сімейного кодексу, тому що він був громадянином України
Про це в ефірі Еспресо заявила юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.
"Всиновлення українського хлопчика Філіпа дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою було незаконним навіть відповідно до російського Сімейного кодексу, тому що він був на момент всиновлення громадянином України. Лише у вересні, а всиновлення відбулося у липні, він отримав російський паспорт", - наголосила вона.
За словами юристки, тут прослідковується не лише порушення українського законодавства, міжнародного права, а й російського профільного законодавства.
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"Вона вже такого наговорила, що однозначно не може лишатися жодних сумнівів щодо намірів, з якими вона це робить. Ми вважаємо, що Львову-Бєлову було призначено Путіним у жовтні 2021 року з метою, щоб передавати російських дітей в російські родини, щоб їх русифікувати. Ця політика подібна до політики нацистів під час Другої світової війни", - підсумувала Рашевська.
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