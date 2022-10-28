Російська омбудсменка "всиновила" уже дві дитини з Маріуполя, - Андрющенко
Дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова винна у викраденні великої кількості українських дітей - з Маріуполя вона вивезла понад 1300 дітей
Про це в ефірі Еспресо сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Ця людина - це мій персональний ворог. Ця людина вивезла понад 1300 дітей з Маріуполя. Це просто людожерка. Вона уже "всиновила" дві дитини з Маріуполя. Перший - це хлопчик 16-ти років, вже він отримав від неї російський паспорт. Ще в нього є сестричка п'яти-шести років. Десь місяць тому, вони її притягнула до Росії і якщо не всиновила, то почала процедуру всиновлення і надання громадянства", - зазначив він.
На думку Андрющенка, ця людина особисто винна у викраденні великої кількості українських дітей.
"Нещодавно шість дітей було повернуто до матері, росіяни казали, що вони сироти. Це по рівню нелюдяності та наслідків в місті на рівні з історією про Драмтеатр. Ця Львова-Бєлова і є військовий злочинець, який потребує покарання, так само як і Путін. Вона заявила, що 350 дітей сама "всиновила". Вона особисто виторгувала у Державної думи спрощений процес усиновлення "дітей з Донбасу", але він стосується дітей, які вивезені в РФ в цю фазу війни. Непоодинокі випадки, коли батьки перебувають в Україні. Всіх сиріт було евакуйовано в перші дні війни, тому це загублені діти або розлучені родини", - підсумував радник мера.
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