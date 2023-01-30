Лубінець обговорив із представником Ради Європи проблему депортації до РФ українських дітей
Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі у Страсбурзі з директором Департаменту Ради Європи щодо боротьби з дискримінацією Генерального директорату з питань демократії та людської гідності Йєруном Шоккенбруком обговорив із ним питання депортації українських дітей
Про це у facebook повідомила пресслужба Офісу омбудсмена.
"Дмитро Лубінець насамперед подякував за підтримку в спільній боротьбі за захист прав людини. Він презентував структуру Офісу омбудсмена та інформброшуру щодо ситуації в Україні, окремо поінформував про проблему депортації українських дітей", - уточнили у пресслужбі.
Окрім того, український омбудсмен презентував директору Департаменту з питань боротьби з дискримінацією спецдоповідь щодо додержання прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України.
Лубінець попросив Шоккенбрука про допомогу в організації Конференції із захисту прав національних спільнот та технічну підтримку моніторингових візитів до місць компактного проживання представників нацспільнот.
"Нам важливо, щоб міжнародні партнери бачили необхідність в підтримці України", - сказав Уповноважений ВР з прав людини.
- 18 січня в етері Еспресо Лубінець зазначив, що РФ вивезла десятки тисяч дітей з України та не дає інформацію про них
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