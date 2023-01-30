Лубінець обговорив із представником Ради Європи проблему депортації до РФ українських дітей

Про це у facebook повідомила пресслужба Офісу омбудсмена.

"Дмитро Лубінець насамперед подякував за підтримку в спільній боротьбі за захист прав людини. Він презентував структуру Офісу омбудсмена та інформброшуру щодо ситуації в Україні, окремо поінформував про проблему депортації українських дітей", - уточнили у пресслужбі.

Окрім того, український омбудсмен презентував директору Департаменту з питань боротьби з дискримінацією спецдоповідь щодо додержання прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Лубінець попросив Шоккенбрука про допомогу в організації Конференції із захисту прав національних спільнот та технічну підтримку моніторингових візитів до місць компактного проживання представників нацспільнот.

"Нам важливо, щоб міжнародні партнери бачили необхідність в підтримці України", - сказав Уповноважений ВР з прав людини.

18 січня в етері Еспресо Лубінець зазначив, що РФ вивезла десятки тисяч дітей з України та не дає інформацію про них

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