Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.

Кулеба взяв участь у заході, де обговорювали порушення прав людини, спричинених агресією Росії, в штаб-квартирі ООН за участі 45 країн.

"Найогидніший російський злочин - це примусова депортація українських дітей до Росії, викрадення їх у родин та опікунів. Тисячі сиріт і дітей без батьківського догляду були передані на усиновлення російським сім’ям. Йдеться загалом про тисячі, можливо десятки тисяч дітей", - сказав міністр закордонних справ.

Керівник Міністерства наголосив, що у полоні РФ залишаються тисячі українських військових і мирних жителів. Крім того, всі рівні російського уряду залучені до депортації дітей, яка складає злочин геноциду.

"Цей жах має бути зупинений, а всі злочинці, залучені до нього, мають понести відповідальність. Для того, щоб його зупинити, потрібно об’єднати всі сили. Урядів, міжнародної спільноти, міжнародних організацій, НУО, активістів, медіа, експертів і правників", - закликав Кулеба.

Міністр перелічив численні російські злочини: фільтраційні табори, тортури, страти, сексуальне насильство, вбивства мирних людей, ракетні, дронові удари по критичній інфраструктурі.

Агресія РФ почалася дев'ять років тому, у лютому 2014 року, з вторгнення Росії до Криму. Тому Кулеба закликав створити міжнародний спеціальний трибунал.

"Непокаране зло зростає. Причина російських злочинів протягом цих дев’яти років зводиться до одного слова: безкарність. Росія відчула, що їй все зійде з рук. Тому ліки проти російських злочинів теж зводяться до одного слова: справедливість", - додав міністр закордонних справ України.