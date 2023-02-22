Кулеба: найогидніший злочин РФ - депортація українських дітей, може йтися про десятки тисяч
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найогидніший російський злочин - це примусова депортація українських дітей, може йтися про десятки тисяч
Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.
Кулеба взяв участь у заході, де обговорювали порушення прав людини, спричинених агресією Росії, в штаб-квартирі ООН за участі 45 країн.
"Найогидніший російський злочин - це примусова депортація українських дітей до Росії, викрадення їх у родин та опікунів. Тисячі сиріт і дітей без батьківського догляду були передані на усиновлення російським сім’ям. Йдеться загалом про тисячі, можливо десятки тисяч дітей", - сказав міністр закордонних справ.
Керівник Міністерства наголосив, що у полоні РФ залишаються тисячі українських військових і мирних жителів. Крім того, всі рівні російського уряду залучені до депортації дітей, яка складає злочин геноциду.
"Цей жах має бути зупинений, а всі злочинці, залучені до нього, мають понести відповідальність. Для того, щоб його зупинити, потрібно об’єднати всі сили. Урядів, міжнародної спільноти, міжнародних організацій, НУО, активістів, медіа, експертів і правників", - закликав Кулеба.
Міністр перелічив численні російські злочини: фільтраційні табори, тортури, страти, сексуальне насильство, вбивства мирних людей, ракетні, дронові удари по критичній інфраструктурі.
Агресія РФ почалася дев'ять років тому, у лютому 2014 року, з вторгнення Росії до Криму. Тому Кулеба закликав створити міжнародний спеціальний трибунал.
"Непокаране зло зростає. Причина російських злочинів протягом цих дев’яти років зводиться до одного слова: безкарність. Росія відчула, що їй все зійде з рук. Тому ліки проти російських злочинів теж зводяться до одного слова: справедливість", - додав міністр закордонних справ України.
- 18 січня в етері Еспресо Лубінець зазначив, що РФ вивезла десятки тисяч дітей з України та не дає інформацію про них.
- Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі у Страсбурзі з директором Департаменту Ради Європи щодо боротьби з дискримінацією Генерального директорату з питань демократії та людської гідності Йєруном Шоккенбруком обговорив із ним питання депортації українських дітей.
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