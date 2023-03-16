Про це пише The Guardian.

"Ми не виявили, що в Україні був геноцид", - сказав Мьосе.

Він зазначив, що команда слідкує за доказами і що є "деякі аспекти, які можуть викликати запитання" щодо можливого геноциду.

Водночас Комісія визнала, що Росія скоїла в Україні широкий спектр воєнних злочинів, включаючи навмисні вбивства, систематичні тортури та депортацію дітей.

Згідно з оприлюдненим 16 березня звітом, російські війська здійснювали "невибіркові та непропорційні" напади на Україну, вдавалися до тортур, вбивали мирних жителів поза бойовими діями та не вживали заходів для захисту українського населення.

Комісія назвала потенційними злочинами проти людяності неодноразові напади на українську інфраструктуру, які залишили сотні тисяч людей без тепла та електрики в найхолодніші місяці.

У доповіді також описано "систематичне та широко поширене" застосування тортур у багатьох регіонах під російською окупацією, а також наведено подробиці методів тортур, які використовували окупанти, зокрема катування струмом.

"Звіт, заснований на більш ніж 500 інтерв’ю, а також супутникових знімках і відвідуваннях місць ув’язнення та могил, надійшов у той момент, коли очікується, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі домагатиметься арешту російських чиновників за примусову депортацію дітей з України та націлювання на цивільну інфраструктуру", - підкреслили в The Guardian.