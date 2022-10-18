Сьогодні, 18 жовтня, комісія оприлюднила свій звіт, який складається з 17 сторінок.

Зокрема, там йдеться, що комісією зафіксовані напади, коли росіяни застосовували вибухову зброю та відкривали вогонь по цивільних, які намагалися врятуватися втечею.

Також були зафіксовані випадки страт, незаконних ув’язнень, катувань, жорстокого поводження, зґвалтувань та інших видів сексуального насильства в районах, які були окуповані російською армію.

"Людей затримували, незаконно вивозили до Росії, чимало людей досі вважаються зниклими безвісти. Сексуальне насильство зачіпає жертв різного віку. Членів сім’ї, зокрема дітей, іноді змушували ставати свідками злочинів", - йдеться у звіті.

Комісія робила висновки на підставі розслідування подій у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях, які провели наприкінці лютого та березні 2022 року.

Також там зазначили, що комісія відвідала 27 міст та селищ та опитала 191 потерпілого та свідка. Її слідчі оглянули місця руйнувань, могил, місць увʼязнення та тортур, а також залишки зброї, ознайомилися з великою кількістю документів та звітів.

Також комісія повідомила про приклади того, як "обидві сторони у збройному конфлікті, хоча й по-різному, не змогли захистити громадянське населення або цивільні обʼєкти, адже розміщували військові обʼєкти та сили в густонаселених районах або поблизу них".

У звіті також зазначили, що російські збройні сили відповідають за переважну більшість виявлених порушень, включаючи воєнні злочини.

"Українські сили також у деяких випадках чинили порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема два інциденти, які кваліфікуються як воєнні злочини", — ідеться у звіті і зазначається про випадки розстрілу, поранення та катування людей, які вийшли з бою.

Комісія рекомендує посилити координацію міжнародних зусиль щодо притягнення до відповідальності винних та запобігти заподіянню шкоди потерпілим та свідкам.

Нагадаємо, окупанти за час повномасштабної війни поранили в Україні 811 дітей

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