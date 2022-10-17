Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 17 жовтня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 423. Зросла кількість поранених - понад 811. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - пишуть у прокуратурі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 408, Харківській - 256, Київській - 116, Миколаївській - 77, Чернігівській - 68, Запорізькій - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

"16 жовтня внаслідок обстрілу м. Бахмут Донецької області травмовано 16-річного хлопця. Через бомбардування та обстріли ЗС РФ пошкоджено 2614 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю", - додають в Офісі генпрокурора.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через warcrimes.gov.ua, за тел: +380961004438, +380683235856 або на "Діти війни".

Нагадаємо, навчальні заклади Києва через обстріли перейшли на дистанційку

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