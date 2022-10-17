Навчальні заклади Києва через обстріли перейшли на дистанційку
Усі навчальні заклади Києва перейшли на дистанційне навчання 17 жовтня через атаку на столицю
Про це повідомляє КМДА у телеграмі.
"Усі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим, оскільки повітряна тривога була оголошена до початку навчального процесу", - йдеться у повідомленні.
- Уранці 17 жовтня в Києві пролунало кілька вибухів, на Київщині спрацювала ППО.
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