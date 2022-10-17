Навчальні заклади Києва через обстріли перейшли на дистанційку

Про це повідомляє КМДА у телеграмі.

"Усі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим, оскільки повітряна тривога була оголошена до початку навчального процесу", - йдеться у повідомленні.

Уранці 17 жовтня в Києві пролунало кілька вибухів, на Київщині спрацювала ППО.