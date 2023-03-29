Про це омбудсмен повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами посадовця, причиною депортації громадян України якнайдалі від українського кордону є не лише чимала відстань. Таким чином Росія намагається розв'язувати демографічну проблему.

"Вони хочуть цю проблему закрити: "Ми вас привезли, все, тепер ви десь тут у бараках перебуваєте, працюєте, ми там якось допомагаємо", - пояснив Лубінець.

Чиновник наголосив: переміщені українці розуміють, що їм складно буде покинути Росію без грошей й документів. Чоловіки можуть потрапити під мобілізацію, а для жінок шукають військові професії.

"Хоча я можу визнати, що ті, хто дійсно має велике бажання звідти вирватися, можуть це зробити. І це робиться. Або вони просто ще не знайшли інформацію, як це можна зробити, що навіть ми не можемо допомогти. Звертайтесь у будь-який спосіб, надішліть сигнал, що ви потребуєте допомоги. І ми готові це зробити", - додав уповноважений з прав людини.

Україна має напрацьований механізм з повернення громадян додому, - заявив Лубінець. Тим часом як ворог робить усе можливе, аби якомога більше українців залишилося на території Росії.