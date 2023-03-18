Про це стало відомо з її telegram-каналу.

"Пропоную невідкладно передати українській стороні списки всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які: 1) на 24.02.2022 були громадянами України, до 18 років включно, 2) наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України, 3) були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російську територію. Списки пропоную надіслати на електронну адресу: [email protected]", - написала вона.