Верещук звернулася до російських омбудсменів із вимогою надати списки українських сиріт, депортованих до РФ
Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук звернулася до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової та російського уповноваженого з прав дітей Марії Львової-Бєлової та попросила надати списки українських сиріт, які перебувають на окупованих територіях і депортовані до РФ
Про це стало відомо з її telegram-каналу.
"Пропоную невідкладно передати українській стороні списки всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які: 1) на 24.02.2022 були громадянами України, до 18 років включно, 2) наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України, 3) були вивезені з тимчасово окупованих територій України на російську територію. Списки пропоную надіслати на електронну адресу: [email protected]", - написала вона.
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