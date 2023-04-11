У Херсоні дозволили безкоштовний проїзд у тролейбусах
У вівторок, 11 квітня, у Херсоні зробили безплатний проїзд у тролейбусах для мешканців міста, військових і переселенців
Про це інформують у Херсонській міській раді.
Відповідний наказ підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Зазначають, що для проїзду не треба надавати жодні документи.
Також учора, 10 квітня, у місті запустили 20 тролейбусів на трьох маршрутах, а саме:
- 8 маршрут "вул. Полтавська (мкр. Житлоселище) - вул. Залаегерсег";
- 9 маршрут "пл. Білозерська - пл. Ганнібала";
- 12 маршрут "вул.Володимира Великого (мкр. Таврійський) - вул. Залаегерсег".
Ці маршрути працюватимуть з 07:20 до 17:30.
Крім того, у місті на перехрестях із найбільш ускладненим рухом почали працювати світлофори.
- 10 квітня 24 дитини з Херсонської області повернулися додому. Маленьких українців росіяни допитували 13 годин і змушували зніматися у пропагандистських роликах.
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