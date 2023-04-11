У Херсоні дозволили безкоштовний проїзд у тролейбусах

Про це інформують у Херсонській міській раді.

Відповідний наказ підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Зазначають, що для проїзду не треба надавати жодні документи.

Також учора, 10 квітня, у місті запустили 20 тролейбусів на трьох маршрутах, а саме:

8 маршрут "вул. Полтавська (мкр. Житлоселище) - вул. Залаегерсег";

9 маршрут "пл. Білозерська - пл. Ганнібала";

12 маршрут "вул.Володимира Великого (мкр. Таврійський) - вул. Залаегерсег".

Ці маршрути працюватимуть з 07:20 до 17:30.

Крім того, у місті на перехрестях із найбільш ускладненим рухом почали працювати світлофори.