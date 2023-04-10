Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ще двадцять чотири дитини із Херсонщини – нарешті вдома. Сьогодні зустрів їх у Херсоні, аби поспілкуватися та вручити подарунки", – написав очільник області.

Повідомляється, що ворог влаштовував українським дітям 13-годинний допит і змусив брати участь у пропагандистському репортажі.

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"Це одна із найскладніших рятувальних місій. Але головне, що тепер діти вдома, зі своїми рідними. Сміливі жити, сміливі знову бути щасливими", – наголосив Прокудін.

В обміні маленьких українців з російського полону допомогли волонтери Благодійного фонду Save Ukraine.

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Начальник ОВА наголосив, що усіх українців, яких незаконно утримує Росія, повернуть додому.