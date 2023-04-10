В Україну повернули 24 дитини з Херсонщини, яких росіяни допитували 13 годин і змушували зніматися у пропаганді
10 квітня 24 дитини з Херсонської області повернулися додому. Маленьких українців рашисти допитували 13 годин і змушували зніматися у пропагандистських роликах
Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Ще двадцять чотири дитини із Херсонщини – нарешті вдома. Сьогодні зустрів їх у Херсоні, аби поспілкуватися та вручити подарунки", – написав очільник області.
Повідомляється, що ворог влаштовував українським дітям 13-годинний допит і змусив брати участь у пропагандистському репортажі.
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"Це одна із найскладніших рятувальних місій. Але головне, що тепер діти вдома, зі своїми рідними. Сміливі жити, сміливі знову бути щасливими", – наголосив Прокудін.
В обміні маленьких українців з російського полону допомогли волонтери Благодійного фонду Save Ukraine.
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Начальник ОВА наголосив, що усіх українців, яких незаконно утримує Росія, повернуть додому.
- 18 березня очільник СБУ Василь Малюк заявив, що правоохоронці розслідують 16 тис. випадків депортація українських дітей. Експерти на початку березня відзначали, що Росія депортувала близько 730 тис. українських дітей.
- Рада ООН з прав людини на сесії ухвалила резолюцію, де засудила порушення Росією прав людини в Україні, зокрема депортацію дітей із тимчасово окупованих територій.
- Росія продовжує зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Ради Безпеки ООН для поширення дезінформації про широкомасштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей.
- 10 квітня, стало відомо, що СБУ повідомила про підозру колаборантці, яка допомогла РФ депортувати понад 1 тис. українських дітей.
- РФ незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт з України, але вже формується міжнародна коаліція для їх повернення.
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