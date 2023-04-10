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Допомогла РФ депортувати понад 1 тис. українських дітей: СБУ повідомила про підозру колаборантці

10 квітня, 2023 понедiлок
12:23
Кримінал Непокаране зло повертається

У понеділок, 10 квітня, стало відомо, що СБУ повідомила про підозру колаборантці, яка допомогла РФ депортувати понад 1 тис. українських дітей

Про це повідомили в telegram-каналі СБУ.

Стало відомо, що в ході слідчих дій задокументовано факти насильницького вивезення рашистами понад 1 тис. українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України.

"Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня минулого року під виглядом «добровільної евакуації». Серед потерпілих – сироти і сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій", - йдеться у дописі.

Зазначається, що для забезпечення депортації неповнолітніх російські загарбники залучили власницю однієї з кримських туристичних агенцій.

Саме вона добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивезти дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого півострова.

Для цього виділила автобуси та забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об’єктів у Криму.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводять співробітники Служби безпеки за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополь.

  • 18 березня очільник СБУ Василь Малюк заявив, що правоохоронці розслідують 16 тис. випадків депортація українських дітей. Експерти на початку березня відзначали, що Росія депортувала близько 730 тис. українських дітей.
  • Рада ООН з прав людини на сесії ухвалила резолюцію, де засудила порушення Росією прав людини в Україні, зокрема депортацію дітей із тимчасово окупованих територій.
  • Росія продовжує зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Ради Безпеки ООН для поширення дезінформації про широкомасштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей.  
Суспільство
Крим
СБУ
війна з Росією
окуповані території
окупанти
колаборанти
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