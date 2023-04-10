Про це повідомили в telegram-каналі СБУ.

Стало відомо, що в ході слідчих дій задокументовано факти насильницького вивезення рашистами понад 1 тис. українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України.

"Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня минулого року під виглядом «добровільної евакуації». Серед потерпілих – сироти і сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій", - йдеться у дописі.

Зазначається, що для забезпечення депортації неповнолітніх російські загарбники залучили власницю однієї з кримських туристичних агенцій.

Саме вона добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивезти дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого півострова.

Для цього виділила автобуси та забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об’єктів у Криму.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводять співробітники Служби безпеки за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополь.