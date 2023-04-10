РФ незаконно утримує 4396 дітей-сиріт з України
РФ незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт з України, але вже формується міжнародна коаліція для їх повернення
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає сайт Мінреінтеграції.
"У цій справі нам дуже важлива допомога світової спільноти. Наразі вже формується пул міжнародних лідерів, які висловили свою публічну підтримку такій коаліції. Серед них Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький та інші. Також має бути посередник. Ним може бути будь-хто: Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ тощо. Сподіваюся, що незабаром така платформа почне діяти", – сказала Верещук.
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Окрім цього, за її словами, Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей під головуванням керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака працює над формуванням міжнародної коаліції, завданням якої буде повернення українських дітей-сиріт і покарання винних у злочинах проти українських дітей.
- Станом на 7 квітня біло відомо, що від 24 лютого 2022 року Росія відібрала життя у 467 українських дітей.
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