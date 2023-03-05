Про це розповіла радниця-уповноважена Президента з прав дитини Дарія Герасимчук під час виступу на міжнародній конференції "Правосуддя заради перемоги", яка відбулася у Львові, передає Укрінформ.

"Росіяни мають чітко сплановану політику щодо українських дітей. Їх дії не хаотичні... Вони мають щонайменше п'ять сценаріїв викрадення українських дітей", - сказала вона.

Відомо, що дітей переміщують на територію РФ після вбивства їх батьків, після розлучення з батьками під час так званої фільтрації, вивозять з інтернатних закладів. Також зазначається, що були випадки, коли дітей забирали з родин на захоплених територіях під виглядом оздоровлення у дитячих таборах, зазначила Герасимчук.

"Росіяни роблять абсолютно все, щоб перешкодити дитині об'єднатися з родиною. Вони одразу забирають у дітей телефони і не дозволяють повідомляти своє місцезнаходження. Дуже складно знайти дитину. росіяни розпорошують українських дітей по своїй території і постійно пересувають. Щойно ми дізнаємося щось про знаходження дітей, як їх переміщують в іншу частину Росії. Саме тому на сьогодні ми повернули лише 307 дітей з 16 тисяч ",- зазначила вона.

Також додається, що уповноважена Президента з прав дитини наголосила, що "потрібно швидко та ефективно відреагувати на злочин геноциду проти України через українських дітей".

"Наша мета зараз - негайно припинити примусове переміщення та депортацію дітей. Для цього потрібна міжнародна допомога", - додала Герасимчук.