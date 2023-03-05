Російська армія використовує п'ять сценаріїв викрадення дітей з України
Російська армія здебільшого використовує п'ять сценаріїв для переміщення українських дітей на територію РФ
Про це розповіла радниця-уповноважена Президента з прав дитини Дарія Герасимчук під час виступу на міжнародній конференції "Правосуддя заради перемоги", яка відбулася у Львові, передає Укрінформ.
"Росіяни мають чітко сплановану політику щодо українських дітей. Їх дії не хаотичні... Вони мають щонайменше п'ять сценаріїв викрадення українських дітей", - сказала вона.
Відомо, що дітей переміщують на територію РФ після вбивства їх батьків, після розлучення з батьками під час так званої фільтрації, вивозять з інтернатних закладів. Також зазначається, що були випадки, коли дітей забирали з родин на захоплених територіях під виглядом оздоровлення у дитячих таборах, зазначила Герасимчук.
"Росіяни роблять абсолютно все, щоб перешкодити дитині об'єднатися з родиною. Вони одразу забирають у дітей телефони і не дозволяють повідомляти своє місцезнаходження. Дуже складно знайти дитину. росіяни розпорошують українських дітей по своїй території і постійно пересувають. Щойно ми дізнаємося щось про знаходження дітей, як їх переміщують в іншу частину Росії. Саме тому на сьогодні ми повернули лише 307 дітей з 16 тисяч ",- зазначила вона.
Також додається, що уповноважена Президента з прав дитини наголосила, що "потрібно швидко та ефективно відреагувати на злочин геноциду проти України через українських дітей".
"Наша мета зараз - негайно припинити примусове переміщення та депортацію дітей. Для цього потрібна міжнародна допомога", - додала Герасимчук.
- Раніше повідомлялося, що росіяни створили перші дитячі мілітарні об'єднання на тимчасово загарбаних територіях.
- 27 лютого стало відомо, що Єврокомісія та Польща започаткували ініціативу з пошуку викрадених Росією українських дітей.
- 27 лютого стало відомо, що міжнародна спільнота повинна розслідувати всі без винятку факти викрадення РФ дітей з України, зокрема, за допомогою комісії ООН.
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