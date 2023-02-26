Росіяни створили перші дитячі мілітарні об'єднання на тимчасово загарбаних територіях, - Центр нацспротиву
Загарбники відзвітували про складання "присяги" першими групами дітей у мілітарному русі "Юнармія" на тимчасово окупованих територіях
Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).
Російські окупанти створили центри мілітарного руху міноборони РФ "Юнармія" на тимчасово загарбаних територіях України. Так, ворог відзвітував про те, що перші групи дітей склали "присягу" організації.
"Зауважимо, що юнармія створена за образом гітлер'югенд в нацистській Німеччині й формується добровільно-примусово з підлітків. Члени руху з досягненням повноліття стають першими в чергу на призов до армії РФ. У самій Росії неодноразово лунали заклики застосовувати підлітків у військових діях", - зазначили в Центрі нацспротиву.
У ЦНС нагадали, що, ворог створив осередки юнармії в Генічеську (Херсонська область) та в Мелітополі (Запорізька область).
- За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни та їхні поплічники шукають дітей, які вчаться в українських школах онлайн: у них перевіряють смартфони, а батькам погрожують.
- Пізніше повідомлялося, що Російські терористи вимагають від гауляйтерів тимчасово окупованих територій збільшити кількість дітей у кремлівських молодіжних рухах.
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