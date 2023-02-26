Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).

Російські окупанти створили центри мілітарного руху міноборони РФ "Юнармія" на тимчасово загарбаних територіях України. Так, ворог відзвітував про те, що перші групи дітей склали "присягу" організації.

"Зауважимо, що юнармія створена за образом гітлер'югенд в нацистській Німеччині й формується добровільно-примусово з підлітків. Члени руху з досягненням повноліття стають першими в чергу на призов до армії РФ. У самій Росії неодноразово лунали заклики застосовувати підлітків у військових діях", - зазначили в Центрі нацспротиву.

У ЦНС нагадали, що, ворог створив осередки юнармії в Генічеську (Херсонська область) та в Мелітополі (Запорізька область).