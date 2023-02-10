На Запоріжжі окупанти змушують дітей вступати до кремлівських молодіжних рухів, - Центр нацспротиву
Російські терористи вимагають від гауляйтерів тимчасово окупованих територій збільшити кількість дітей у кремлівських молодіжних рухах
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях Запорізької області відповідальний за цей процес “міністр із молодіжної політики” в окупаційній адміністрації Антон Тіцкій. Наразі він відвідує школи на ТОТ та вимагає від директорів “виконати план”, а також особисто проводить агітацію серед школярів", - пише ЦНС.
Учнів та студентів змушують вступити до локальних мереж псевдомолодіжних організацій “юг молодой”, “ми вмєстє”, “волонтери-медики”, “волонтери побєди” й “рух перших”.
Кремлівською пропагандою займається адміністрація навчального закладу.
"Фактично підліткам поставили умови, коли вступ до цих рухів є обов’язковим, інакше адміністрація вживатиме заходи", - пише Центр нацспротиву.
- 9 лютого стало відомо, що окупаційні війська заселяються у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська Запорізької області.
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