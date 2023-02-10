На Запоріжжі окупанти змушують дітей вступати до кремлівських молодіжних рухів, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Запорізької області відповідальний за цей процес “міністр із молодіжної політики” в окупаційній адміністрації Антон Тіцкій. Наразі він відвідує школи на ТОТ та вимагає від директорів “виконати план”, а також особисто проводить агітацію серед школярів", - пише ЦНС.

Учнів та студентів змушують вступити до локальних мереж псевдомолодіжних організацій “юг молодой”, “ми вмєстє”, “волонтери-медики”, “волонтери побєди” й “рух перших”.

Кремлівською пропагандою займається адміністрація навчального закладу.

"Фактично підліткам поставили умови, коли вступ до цих рухів є обов’язковим, інакше адміністрація вживатиме заходи", - пише Центр нацспротиву.