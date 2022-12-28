На тимчасово окупованих територіях росіяни шукають дітей, які вчаться в українських онлайн-школах, і погрожують їхнім батькам, - ЦНС
За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни та їхні поплічники шукають дітей, які вчаться в українських школах онлайн: у них перевіряють смартфони, а батькам погрожують
Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що в тимчасово окупованому Бердянську педагоги "російських шкіл" перевіряють смартфони дітей, щоб переконатися, чи не вчаться вони в українських школах онлайн.
"Також з дітьми проводять розмови аби вивідати інформацію. У разі виявлення факту навчання батьків викликають на профілактичні бесіди, де їм погрожують", - повідомили в ЦНС.
У Центрі додали, що російські "школи" на тимчасово окупованих територіях "мають суто пропагандистський характер й саме тому росіянам важливо обмежити доступ дітей до освіти та занурити у світ "русского міра".
Зокрема в окупаційних закладах "освіти" проводиться русифікація дітей, їм нав'язують кремлівський світогляд та бачення історії.
- Нагадаємо, 20 листопада голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що у Мирненській громаді Херсонщини військові РФ уривалися до осель, де живуть школярі: вони хотіли з‘ясувати, чи не навчаються діти в українських школах онлайн.
- 3 грудня Центр національного спротиву повідомив, що окупанти привезли до Мелітополя дагестанських учителів. Мотивують працівників освіти підвищеними зарплатами та пільгами учасників бойових дій. Натомість вони мають зменшити дефіцит кадрів та просувати російську пропаганду в школах.
- 26 грудня ЦНС також повідомляв, що окупанти планують відкрити у Бердянську педагогічні виші, де похапцем готуватимуть "нових вчителів" історії та російської мови для шкіл.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 41.44Продаж 42.54
- Актуальне
- Важливе