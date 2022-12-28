Про це поінформував Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що в тимчасово окупованому Бердянську педагоги "російських шкіл" перевіряють смартфони дітей, щоб переконатися, чи не вчаться вони в українських школах онлайн.

"Також з дітьми проводять розмови аби вивідати інформацію. У разі виявлення факту навчання батьків викликають на профілактичні бесіди, де їм погрожують", - повідомили в ЦНС.

У Центрі додали, що російські "школи" на тимчасово окупованих територіях "мають суто пропагандистський характер й саме тому росіянам важливо обмежити доступ дітей до освіти та занурити у світ "русского міра".

Зокрема в окупаційних закладах "освіти" проводиться русифікація дітей, їм нав'язують кремлівський світогляд та бачення історії.

Нагадаємо, 20 листопада голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що у Мирненській громаді Херсонщини військові РФ уривалися до осель, де живуть школярі: вони хотіли з‘ясувати, чи не навчаються діти в українських школах онлайн.

3 грудня Центр національного спротиву повідомив, що окупанти привезли до Мелітополя дагестанських учителів. Мотивують працівників освіти підвищеними зарплатами та пільгами учасників бойових дій. Натомість вони мають зменшити дефіцит кадрів та просувати російську пропаганду в школах.

26 грудня ЦНС також повідомляв, що окупанти планують відкрити у Бердянську педагогічні виші, де похапцем готуватимуть "нових вчителів" історії та російської мови для шкіл.

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