Окупанти привезли до Мелітополя дагестанських учителів, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти продовжують звозити на тимчасово окуповані території своїх педагогів, які мають русифікувати українських дітей", - мовиться в тексті.

Центр зазначає, що більшість українських педагогів відмовилася від роботи на ворога, тому росіяни привозять своїх викладачів. Мотивують працівників освіти підвищеними зарплатами та пільгами учасників бойових дій.

Відомо, що до Мелітополя окупаційна влада завезла вчителів з Дагестану, що мають зменшити дефіцит кадрів та просувати російську пропаганду в школах.

"Водночас ворог проводить рейди щодо виявлення дітей, яких батьки не відпустили до "навчання" й не записали в російські осередки пропаганди. Батькам таких дітей погрожують позбавленням батьківських прав аби змусити їх віддати дитину", - нагадують у Центрі національного спротиву.

У Мирненській громаді Херсонщини військові РФ уривалися до осель, де живуть школярі: вони хотіли з‘ясувати, чи не навчаються діти в українських школах онлайн.

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