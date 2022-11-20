На Херсонщині окупанти вривалися до помешкань сімей з малолітніми дітьми
У Мирненській громаді Херсонщини військові РФ уривалися до осель, де живуть школярі: вони хотіли з‘ясувати, чи не навчаються діти в українських школах онлайн
Про це інформує в телеграмі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
20 листопада стало відомо, що загарбники насильно вривалися в приватні помешкання сімей Мирненської громади Херсонщини.
"Окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору, та вибивали двері до помешкань", - пише Янушевич.
Прикметно, що військові РФ шукали родини, де є діти шкільного віку. Так росіяни хотіли з'ясувати, чи не відвідують діти онлайн-заняття в українських навчальних закладах через гаджети.
"Вороги вкотре цинічно залякують мирних мешканців та порушують права дітей!" - наголошує голова Херсонської ОВА.
- Нагадаємо, 18 листопада омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що окупанти на Херсонщині тримали підлітків в катівнях.
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