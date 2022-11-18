На Херсонщині окупанти тримали в катівнях навіть підлітків, - омбудсмен
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео з катівнею, яку було виявлено на звільненій від окупантів території Херсонської області
Про це він повідомив у себе в facebook.
"Визволення від російських військових Херсонщини відкрило нові факти жорстокого поводження — жителі області піддавалися жорстокішим методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під тимчасовою окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина", - йдеться у дописі.
Також він повідомив, що на території Херсонської області вперше були встановлені факти, що одночасно в камерах катівень тижнями цілодобово тримали чоловіків і жінок разом.
"Тортури, побиття, сексуальне насильство, але чоловіків і жінок разом — не тримали. При чому, їх не випускали тижнями. Навіть в туалет треба було ходити жінкам при чоловіках, а чоловікам – при жінках", - зазначається у дописі.
Читайте також: "Таких масштабів я ще не бачив": український омбудсмен про побачене в херсонських катівнях
Також Лубінець наголосив, що у кожній камері були встановлені відеокамери для спостереження.
"Такий цілодобовий відеонагляд записувався зі звуком. На цьому окремо наголошують наші громадяни, які піддавалися тортурам, і пояснюють, що вони це чітко розуміли. Бо як тільки херсонці починали говорити про окупацію, то миттєво до камер забігали люди в масках і всіх жорстоко били", - написав він.
Окрім цього, у дописі наголошується, що у катівні була окрема камера, де тримали підлітків.
"Ми зараз встановлюємо їхній вік. Люди розповідають, що деякі хлопці виглядали приблизно на років 14. І хрестика, якого я вчора показував на відео, зробив 19-тирічний хлопець, який перебував тут — у катівні. В інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків. А тут — це не діяло", - йдеться у дописі.
- У Херсоні знайшли катівню, де окупанти знущались із українських громадян.
- За даними Нацполіції, на звільнених від окупантів територіях Донецької, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей знайдено тіла 991 цивільної особи.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.51
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе