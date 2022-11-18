Про це він повідомив у себе в facebook.

"Визволення від російських військових Херсонщини відкрило нові факти жорстокого поводження — жителі області піддавалися жорстокішим методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під тимчасовою окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина", - йдеться у дописі.

Також він повідомив, що на території Херсонської області вперше були встановлені факти, що одночасно в камерах катівень тижнями цілодобово тримали чоловіків і жінок разом.

"Тортури, побиття, сексуальне насильство, але чоловіків і жінок разом — не тримали. При чому, їх не випускали тижнями. Навіть в туалет треба було ходити жінкам при чоловіках, а чоловікам – при жінках", - зазначається у дописі.

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Також Лубінець наголосив, що у кожній камері були встановлені відеокамери для спостереження.

"Такий цілодобовий відеонагляд записувався зі звуком. На цьому окремо наголошують наші громадяни, які піддавалися тортурам, і пояснюють, що вони це чітко розуміли. Бо як тільки херсонці починали говорити про окупацію, то миттєво до камер забігали люди в масках і всіх жорстоко били", - написав він.

Окрім цього, у дописі наголошується, що у катівні була окрема камера, де тримали підлітків.

"Ми зараз встановлюємо їхній вік. Люди розповідають, що деякі хлопці виглядали приблизно на років 14. І хрестика, якого я вчора показував на відео, зробив 19-тирічний хлопець, який перебував тут — у катівні. В інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків. А тут — це не діяло", - йдеться у дописі.

У Херсоні знайшли катівню, де окупанти знущались із українських громадян.

За даними Нацполіції, на звільнених від окупантів територіях Донецької, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей знайдено тіла 991 цивільної особи.

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