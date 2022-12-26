Про це повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

"Окупанти використовують школи як центр промивки мізків українських дітей, й незабаром планують відкрити центр підготовки "вчителів" історії та російської мови для таких шкіл", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість українських освітян відмовились працювати на ворога, тому окупанти звезли на тимчасово окуповану територію власних "вчителів", які займаються русифікацією українських дітей.

"Проте й це проблему не вирішило. Більшість росіян приїжджає на ротаційній основі через більші виплати ніж у РФ. Проте залишатись на постійній основі вони не хочуть, адже не впевнені в подальшій приналежності регіону до РФ. Отже, окупанти хочуть відкрити на ТОТ (тимчасово окупованій території, - ред.) педагогічні виші, де у швидкому темпі будуть готувати "нових вчителів", - йдеться у публікації ЦНС.

Відомо, що перший такий "навчальний заклад" окупанти планують відкрити у Бердянську, де за планом ворога до 1 вересня пройдуть перепідготовку чинні вчителі історії та російської мови.

"Пріоритет обраних фахівців чітко демонструє на що ставить акцент "російська школа", а саме на вивченні мови та "правильної історії", - додають у Центрі національного спротиву.

Центр закликає жителів тимчасово окупованих територій не віддавати дітей до осередків російської пропаганди.

"Зауважимо, що російська освіта - це шлях у нікуди. У Росії немає престижних університетів, а освітні програми обміну заблоковані через поступову ізоляцію країни-терориста", - йдеться у повідомленні.

20 листопада голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що у Мирненській громаді Херсонщини військові РФ уривалися до осель, де живуть школярі: вони хотіли з‘ясувати, чи не навчаються діти в українських школах онлайн.

3 грудня Центр національного спротиву повідомив, що окупанти привезли до Мелітополя дагестанських учителів. Мотивують працівників освіти підвищеними зарплатами та пільгами учасників бойових дій. Натомість вони мають зменшити дефіцит кадрів та просувати російську пропаганду в школах.

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