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Німеччина закликала комісію ООН розслідувати всі факти викрадення РФ дітей в Україні

27 лютого, 2023 понедiлок
17:20
війна з Росією Непокаране зло повертається

Міжнародна спільнота повинна розслідувати всі без винятку факти викрадення РФ дітей з України, зокрема, за допомогою комісії ООН

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, виступаючи на 52-й сесії Ради з прав людини у Женеві 27 лютого, повідомило видання Укрінформ.

"Ми не заспокоїмося, доки кожна дитина не повернеться додому, адже права дитини – це права людини, а права людини – універсальні", - сказала Бербок.

Вона зокрема зазначила, що Росія вивезла багатьох українських дітей під час своєї агресивної війни, що є “надзвичайно огидним”.

Окрім цього, Бербок визнала, що немає швидкого та простого шляху для розв'язання питання, для припинення таких злочинів, для запобігання їм. Але це не означає, що треба опустити руки, заявила вона.

Навпаки, міністр наголосила, що міжнародна спільнота повинна підняти свій голос на захист жертв і заради того, щоби притягнути злочинців до відповідальності.

"Тому надзвичайно важливо та необхідно, щоби Рада з прав людини продовжила мандат Комісії з розслідування злочинів і дала їй також завдання розслідувати кожен конкретний злочин з викрадення українських дітей, адже безкарність не залишає місця для справедливості. Ніхто у 21 столітті не повинен мати змогу паплюжити права людини без наслідків", - сказала Бербок.

Вона зокрема додала, що хоча прогрес у цій роботі часто може здаватися повільним або незначним, кожна резолюція, кожна створена комісія з розслідування та кожен призначений доповідач "є цеглиною, яка зміцнює стіну між правильним і неправильним".

Дискусія на сесії Ради з прав людини у понеділок була зосереджена переважно на порушеннях Росією прав людини в Україні. Німеччина підтримує роботу Комісії з розслідування злочинів РФ та в рамках спільної німецько-нідерландської ініціативи також працює над розширенням її мандату на розслідування викрадення українських дітей Росією.

  • Раніше повідомлялося, що росіяни створили перші дитячі мілітарні об'єднання на тимчасово загарбаних територіях.
  • 27 лютого стало відомо, що Єврокомісія та Польща започаткували ініціативу з пошуку викрадених Росією українських дітей.
Суспільство
Кримінал
Росія
ЄС
ООН
Німеччина
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