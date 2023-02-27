Єврокомісія та Польща започаткували ініціативу з пошуку викрадених Росією українських дітей
Діятиме ця ініціатива за сприяння ООН, головна її мета - зібрати докази та притягнути до відповідальності винних у викраденні українських дітей
Про це повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
Спінант зазначила, що тисячі викрадених Росією дітей - "це велика соціальна проблема, трагедія та злочин".
"Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН. Мета – об’єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності", - заявила вона.
- Росіяни створили перші дитячі мілітарні об'єднання на тимчасово загарбаних територіях.
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