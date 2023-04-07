Від 24 лютого 2022 року Росія відібрала життя у 467 українських дітей
Станом на ранок 7 квітня 2023 року більше ніж 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 467 дітей загинуло та понад 944 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у дописі.
Також зазначається, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 448, у Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.
- Україна повернула хлопця, депортованого до РФ з тимчасово окупованої Херсонщини.
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