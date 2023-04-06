Україна повернула хлопця, депортованого до РФ з тимчасово окупованої Херсонщини

Про це омбудсман Дмитро Лубінець поінформував у телеграмі.

На початку повномасштабного вторгнення окупанти депортували до РФ вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області: Артема вдалося повернути його бабусі в Україну.

"Заявниця повідомила, як тільки їй стало відомо, що вихованців зазначеного будинку-інтернату вивозять до РФ, вона особисто поїхала до закладу, аби забрати онука. Проте Артема разом із іншими вихованцями на той час вже перемістили на територію РФ, звідти до тимчасово окупованого Криму, а згодом до м. Скадовська. Втім адміністрація закладу, в якому перебував Артем, відмовилася повертати дитину", - зазначив омбудсман.

За його зверненням органи опіки й піклування призначили бабусю піклувальницею дитини та вжили заходів із повернення хлопця з його повернення на підконтрольну Україні територію.