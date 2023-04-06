Україна повернула хлопця, депортованого до РФ з тимчасово окупованої Херсонщини
Артема з Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області окупанти депортували до РФ: хлопця вдалося повернути до України
Про це омбудсман Дмитро Лубінець поінформував у телеграмі.
На початку повномасштабного вторгнення окупанти депортували до РФ вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області: Артема вдалося повернути його бабусі в Україну.
"Заявниця повідомила, як тільки їй стало відомо, що вихованців зазначеного будинку-інтернату вивозять до РФ, вона особисто поїхала до закладу, аби забрати онука. Проте Артема разом із іншими вихованцями на той час вже перемістили на територію РФ, звідти до тимчасово окупованого Криму, а згодом до м. Скадовська. Втім адміністрація закладу, в якому перебував Артем, відмовилася повертати дитину", - зазначив омбудсман.
За його зверненням органи опіки й піклування призначили бабусю піклувальницею дитини та вжили заходів із повернення хлопця з його повернення на підконтрольну Україні територію.
- Нагадаємо, 17-річний юнак з тимчасово окупованого Маріуполя намагався повернутись в Україну, але спецслужби затримали хлопця у Білорусі та повернули в РФ.
- Згідно з заявою, оприлюдненою постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею, Росія продовжує зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Ради Безпеки ООН для поширення дезінформації про широкомасштабне викрадення та незаконну примусову депортацію тисяч українських дітей.
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